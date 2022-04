Alquileres: "Si la ley se modifica, será en detrimento de los inquilinos"

Política La Cámara de Diputados comenzará a debatir esta semana la ley de alquileres

La Cámara de Diputados comenzará a debatir esta tarde en comisión una reforma de la ley de alquileres, con el eje puesto en modificar el plazo de vigencia de los contratos entre propietarios e inquilinos, así como el sistema de actualización de los mismos.Jonathan Villanueva, de Inquilinos Agrupados de Entre Ríos. Y en ese sentido, calificó como "positivo" a la presentación de posibles modificaciones para mejorar la ley "y no ir en detrimento de los inquilinos".

También cuestionó como "desacertada" a la iniciativa de Sergio Mazza respecto de pausar la implementación de la ley por 90 días."No sabemos cuál será la opción que prevalecerá al momento de la modificación de la ley; se habla de mantener el índice y de cambiarlo a seis meses, lo que tampoco sostenemos", remarcó el joven de Inquilinos Agrupados de Entre Ríos al argumentar: "La vivienda es un derecho, y no una mercancía".En la oportunidad, Villanueva bregó para que en las modificaciones a la ley se establezca "un precio de ingreso para que éste no sea tan elevado, no se aproveche y no carguen todo lo que no pueden ganar en otros sectores a ese precio inicial, que no tiene legislación ni a nivel nacional".