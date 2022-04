Subastaron bienes de Cotagú por $49.845.929: cobrarán exempleados y proveedores

Este lunes 4 culminó el remate de los bienes inmuebles de la ex usina láctea COTAGÚ, un emblema de los años del desarrollo industrial y cooperativista en la ciudad.



A través del sistema de Subastas Judiciales Electrónicas por las cuatro locaciones se recaudó un total de 49.845.929 pesos.



La base inicial por el conjunto de las propiedades era de 17.543.065 pesos pero la cifra alcanzada es casi tres veces más que ese piso fijado por la justicia.



Así se cumplió una disposición del Juzgado Civil y Comercial Nº 3 que pidió el remate por la quiebra de COTAGÚ, cita en Rocamora y Goldaracena a solo metros del Corsódromo, para afrontar las deudas de la empresa, con sus ex empleados, proveedores y el Estado a través de los organismos de recaudación ATER y AFIP.



El “Lote N° 1” salió a la venta con una base de 2 millones 300 mil pesos y con gastos ascenderá a 2.453.065 pesos. Cuenta con una superficie de 797 metros con frente a la calle Buenos Aires y es la parte donde funcionó la Proveeduría y los talleres de reparaciones y la caldera. La oferta más alta cerró en 14.185.115 pesos.



El segundo lote tiene frente a la avenida Rocamora y Goldaracena donde funcionaron las oficinas, sala de reuniones y archivos, las salas de sazonamientos de lo que fuera la producción de quesos, fábrica de ricota y yogures. Con una superficie cubierta de más de 1500 metros y existen dos pozos para colocar bombas sumergibles de agua. Arrancó la subasta con una base de 13.900.000 pesos y cerró por 27.623.645 pesos.



El Lote N° 3 tiene una superficie de 185 metros también en Rocamora y Goldaracena. Es un terreno o baldío ubicado a una cuadra del Corsódromo y su valor inicial fue de 1.050.000 pesos. La venta se concretó en 5.599.388 pesos.



Finalmente, el cuarto inmueble a vender de la ex Cooperativa Tambera es un terreno con una superficie de 205.65 metros con frente a Buenos Aires con piso de cemento y se ofertó con un monto base de 140.000 pesos. La cotización de cierre de la oferta fue por 2.437.781 pesos.

