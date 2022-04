Anses comenzó con pagos de abril: los cronogramas, incluido bono para jubilados

Cronograma de pagos:

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) recordó el calendario de pagos para el mes de abril, de acuerdo a su terminación de documento, según cobren haberes o diferentes prestaciones a través del organismo.DNI terminados en 0: viernes 8 de abrilDNI terminados en 1: lunes 11 de abrilDNI terminados en 2: martes 12 de abrilDNI terminados en 3: miércoles 13 de abrilDNI terminados en 4: lunes 18 de abrilDNI terminados en 5: martes 19 de abrilDNI terminados en 6: miércoles 20 de abrilDNI terminados en 7: jueves 21 de abrilDNI terminados en 8: viernes 22 de abrilDNI terminados en 9: lunes 25 de abrilDNI terminados en 0: lunes 11 de abrilDNI terminados en 1: martes 12 de abrilDNI terminados en 2: miércoles 13 de abrilDNI terminados en 3: lunes 18 de abrilDNI terminados en 4: martes 19 de abrilDNI terminados en 5: miércoles 20 de abrilDNI terminados en 6: jueves 21 de abrilDNI terminados en 7: viernes 22 de abrilDNI terminados en 8: lunes 25 de abrilDNI terminados en 9: martes 26 de abrilDNI terminados en 0: viernes 8 de abrilDNI terminados en 1: lunes 11 de abrilDNI terminados en 2: martes 12 de abrilDNI terminados en 3: miércoles 13 de abrilDNI terminados en 4: miércoles 13 de abrilDNI terminados en 5: lunes 18 de abrilDNI terminados en 6: martes 19 de abrilDNI terminados en 7: miércoles 20 de abrilDNI terminados en 8: jueves 21 de abrilDNI terminados en 9: viernes 22 de abrilDesde el 18 de abril, en días hábiles corridos, inicia el pago del bono de 6000 pesos con los DNI finalizados en “0”. El cronograma queda estipulado de la siguiente manera:Para percibir el bono no es necesario realizar ningún tipo de trámite, ya que será depositado en la fecha indicada de forma automática y en la misma cuenta donde regularmente cada jubilada y jubilado cobra sus haberes.Esta medida alcanza a un total de 4,6 millones de personas destinatarias de jubilaciones y pensiones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), Pensiones No Contributivas y Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) que tengan ingresos previsionales menores a 38.630 pesos.DNI terminados en 0 y 1: lunes 25 de abrilDNI terminados en 2 y 3: martes 26 de abrilDNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de abrilDNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de abrilDNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de abrilDNI terminados en 0 y 1: viernes 1 de abrilDNI terminados en 2 y 3: lunes 4 de abrilDNI terminados en 4 y 5: martes 5 de abrilDNI terminados en 6 y 7: miércoles 6 de abrilDNI terminados en 8 y 9: jueves 7 de abrilDNI terminados en 0 y 1: martes 12 de abrilDNI terminados en 2 y 3: miércoles 13 de abrilDNI terminados en 4 y 5: lunes 18 de abrilDNI terminados en 6 y 7: martes 19 de abrilDNI terminados en 8 y 9: miércoles 20 de abrilDesde el 6 de abril hasta el 11 de mayo se pagarán las Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas para todas las terminaciones de documento.Desde el 8 de abril hasta el 11 de mayo se pagarán las Asignaciones de Pago Único para todas las terminaciones de documento.