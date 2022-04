El dólar blue cerró por debajo de los $200 por primera vez en el año

El dólar blue anotó este lunes 4 abril de 2022 se segunda caída en las últimas tres jornadas y cerró por debajo de los $200 por primera vez en el año, según un relevamiento de Ámbito.



El dólar informal cedió $1 hasta los $199, su menor valor desde diciembre pasado. Así, la brecha cambiaria se redujo al 78,4%, mínimos desde principios de julio del año pasado.



Sergio Chouza, director de la Consultora Sarandí, planteó que en el mercado de cambios se ve que hay un momento de relativa abundancia, por una mayor disponibilidad de dólares en la plaza formal. “Esto está generando un alivio en los dólares financieros que son los que, en última instancia, arbitran al blue, por lo que uno tiende a pensar que por lo que resta del segundo trimestre no debería haber presiones alcistas. Si esto ocurre en la plaza financiera, probablemente siga a la par la misma dinámica estable la plaza paralela informal”.



Alejandro Giacoia, economista en Econviews, aseguró que “luego de la baja que se dio entre febrero y marzo, creemos que la brecha está en niveles cercanos a su piso, por lo que no quedaría mucho espacio para que las cotizaciones paralelas sigan bajando. En caso de que haya otra suba de tasas, lo cual es probable, y un mayor ritmo de devaluación, podrían ayudar a que la brecha entre las cotizaciones se comprima algo más, pero no mucho”.



A lo largo de la semana pasada, el dólar informal acumuló una baja de $2, la segunda en forma consecutiva. Cotización del dólar blue en abril En el cuarto mes del año, el dólar blue exhibe una merma de $1, tras finalizar marzo en $200.



El dólar paralelo viene de bajar $11 el mes pasado, lo que representa su peor performance en 14 meses.



Hay que remontarse hasta enero de 2021 para encontrar una caída mensual más importante. En aquel mes, el dólar informal mostró un retroceso de $13 o 7,8%, al pasar de $166 a $154.



En febrero pasado, el dólar paralelo bajó $6,50 (-3%), después de subir en enero $5 ó 2,4%.



Durante el año pasado, el dólar blue registró un alza de 25,3% ($42), la mitad respecto de la inflación del período (50,9%). No obstante, vale recordar que en 2020 había mostrado un brusco salto de 111% (frente a una inflación de 36%).