El jueves se anuncia una nueva etapa de Precios Cuidados

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que el próximo jueves se anunciará una nueva etapa del programa de Precios Cuidados, pero aclaró que en el listado de productos no estarán incluidas las frutas y las verduras.



En declaraciones a Radio 10, el ministro explicó que "no vamos a incluir a las frutas y a las verduras dentro del programa de Precios Cuidados debido a que la producción de los frescos tiene otras características".



Kulfas detalló que "lo que más ha crecido en precio son los productos frescos mientras que el producto de góndola creció por debajo del promedio de la inflación. Los productos frescos tienen que ver con los costos de logística, de mantenimiento porque muchos dependen de la cadena de frío y de la producción que está atomizada en pequeños productores y no hay grandes jugadores. Esto requiere de una atención y análisis especial donde debemos abordar el problema de una producción a mayor escala, pero por ahora, no vamos a incluirlos en el programa de Precios Cuidados".



En relación con el nivel de actividad, Kulfas enfatizó que "lo que estamos viviendo hoy es una economía en franco proceso de crecimiento y suba del empleo", al tiempo que señaló que "esto significó una reducción del desempleo".



Kulfas dijo que "estamos viviendo un shock a nivel internacional que muchos parecen ignorar. Todas las economías están sufriendo un proceso de aceleración de la inflación donde los principales países del mundo pasaron de una inflación del 2 ó 3 por ciento anual a 7, 8 ó 9%. Nosotros estamos peleándola".



Más adelante, el ministro sostuvo que "estamos viendo que la inversión viene muy sólida y se han recuperado la industria, el comercio y el turismo. Los salarios crecen pero la inflación se come la recuperación y en eso estamos trabajando. Vamos a sentarnos a negociar, esta semana, con sindicalistas y empresarios para que los salarios no pierdan frente a la inflación".



Kulfas remarcó que "la pobreza va a seguir bajando y ahora toca mejorar la distribución del ingreso por dos vías bajando la inflación y generando empleo. Hay que ser cuidadoso con el crecimiento porque se puede crecer un año o dos, pero a fuerza de gastar dólares pero eso es un atajo que después termina en devaluaciones o tomando deuda".



Finalmente, en relación con el problema energético, el ministro puntualizó que "Vaca Muerta está en record de producción pero no hay posibilidad de canalizar el gas por falta de ductos pero esperamos que en un año y medio esté listo el gasoducto".



"Estamos analizando cuánto gas vamos a tener para que no haya faltantes en el invierno -apuntó el ministro-. Pagamos 3,50 dólares, el millón de BTU a los productores locales y el gas que viene en barco se paga hasta casi 50 dólares por millón de BTU".