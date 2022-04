La venta de maquinaria alcanzó la segunda mejor marca de su historia

La venta de maquinaria agrícola se incrementó 10% interanual durante 2021, alcanzando 21.850 unidades, según indicó un informe de la Bolsa de Cereales de Córdoba (BCCBA) en base a datos del INDEC.Así, en 2021, la industria presentó un incremento en unidades comercializadas por tercer año consecutivo y se ubicó como el segundo valor más elevado de la historia, detrás del 2017, cuando rondaron las 22.800.En lo que respecta a la facturación, llegó a US$ 1.795 millones durante el transcurso del año pasado, un 28% mayor que en 2020, estableciéndose como el segundo valor más elevado de la última década. Por otro lado, el 94% de los equipos comercializados fueron de origen nacional, siendo el mejor guarismo de la historia en cuanto a participación local.El aumento respecto al año anterior, de 1.950 unidades (10%), fue impulsado principalmente por los tractores, con una suba de 1.081 unidades vendidas (16,5%), seguido por los implementos con una variación positiva de 641 unidades (6,4%), y sembradoras con un alza de 219 (8,7%). Por otro lado, el volumen de las cosechadoras comercializadas se mantuvo similar al 2020.En tanto, durante 2021, el precio promedio de la maquinaria agrícola en pesos se incrementó entre el 34% y 50% para las cosechadoras y tractores respectivamente, y entre el 76% y 82% para los implementos y sembradoras. El aumento fue mayor a la variación, del 23%, del tipo de cambio oficial, lo que implicó una recuperación en el precio de los equipos, medido en dólares.Si bien el rubro de las cosechadoras cerró el año con el precio promedio en dólares más elevado de los últimos tres años, a US$ 337 mil por unidad, aun no recupera su nivel y se ubicó 3% por debajo del promedio.Contrariamente, la valuación de los tractores se ubicó en US$ 81 mil en el último cuatrimestre de 2021, 10% por encima de la media de los últimos 9 años.Finalmente, tanto el grupo de implementos como el de sembradoras, mostraron un fuerte aumento de precio en los últimos dos años. En el último cuatrimestre de 2021 se ubicaron en US$ 53 mil y US$ 151 mil, respectivamente. Es decir, 49% y 52% por arriba del valor medio de los últimos 9 años.Pero no todos los sectores de la maquinaria agrícola participan en la misma medida en la facturación total (unidades vendidas multiplicadas por su precio).Sobre eso, el informe de la bolsa cordobesa indicó que, si bien históricamente el grupo de los tractores fue el encargado de traccionar la facturación total, en los últimos años se dio un cambio en la estructura de los demás grupos.Durante el período que va del 2012 al 2017, las cosechadoras fueron el segundo grupo con mayor participación dentro de la facturación (26% promedio) ya que, si bien era el grupo con menor cantidad de unidades vendidas, su precio era el más alto.Por otro lado, durante el mismo período el grupo de implementos presentaba la menor participación en la facturación (14% promedio), con el mayor número de unidades vendidas pero a menor valuación.Esta situación se revirtió en los últimos años, debido a que la diferencia entre el precio de las cosechadoras y los demás grupos de maquinarias se redujo, mientras que la relación en unidades vendidas se profundizó.En este escenario, en 2021, el sector con mayor participación fue el grupo de tractores, con una incidencia del 35% en la facturación anual, seguido por el rubro de implementos (27,7%), el de sembradoras (21,5%) y finalmente las cosechadoras (15,8%).Respecto a la procedencia de las maquinarias, durante el año pasado, el 94% de las unidades vendidas fueron de origen nacional, siendo el valor más elevado de la serie. “Para el período del 2007 al 2010, el promedio de las maquinarias vendidas de origen nacional representó el 59% del total, guarismo que se elevó a 70% en los tres años posteriores y continuó en aumento”, señaló el relevamiento de la BCCBA en base a números oficiales.En 2021, dentro de los diferentes grupos de equipamientos, las sembradoras son de origen nacional casi en su totalidad. Le siguen los tractores con un 95% de las ventas con elaboración local.“Esto último es destacable, ya que los tractores presentaban una de las menores tasas de ventas de origen nacional, con un promedio de 55% en el período del 2007 al 2019. Sin embargo, en 2020 la participación de los tractores nacionales en las ventas alcanzó el 80%, y finalmente en 2021 llegó a 95%”, resaltaron.Para el caso de las cosechadoras se da una situación similar. Durante el lapso del 2007 al 2019, un promedio del 52% de las unidades vendidas provenían de Argentina. Sin embargo, este porcentaje ascendió a 64% en 2020, y 85% en 2021.“Contrariamente al caso de los tractores, esta mayor injerencia de la maquinaria doméstica no se dio por una sustitución de maquinaria importada por nacional, sino por la disminución de las ventas de unidades importadas que no encontraron sustitución, concluyendo en una reducción de las unidades totales comercializadas”, señaló el relevamiento de la entidad cordobesa. Fuente: (TN)