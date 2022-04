La Mesa de Enlace pide incrementar producción de biodiésel para suplir el gasoil

La Mesa de Enlace de entidades ruralistas reclamó hoy que el gobierno autorice un mayor corte de biodiesel en el gasoil como medida para contrarrestar el faltante de combustible que amenaza con entorpecer la próxima siembra.El reclamo va en sentido inverso a lo dispuesto por la Ley de Biocombustibles aprobada el año pasado a instancias del diputado Máximo Kirchner, que indicaba una reducción del corte del 10% al 5%."A raíz del faltante de combustible que se está registrando en diversas zonas productivas del país, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias expresa su preocupación de cara al inicio de la campaña agrícola", señaló en un comunicado el nucleamiento.La nota sostiene que "el sector consume casi el 30% de la oferta del producto a nivel país, incurriendo en un gasto de más de u$s 3500 millones al año".En ese sentido las entidades dicen que "en las últimas semanas, el gasoil se ha convertido en un recurso escaso en distintas localidades del país, razón por la cual se han registrado subas más que llamativas y la disponibilidad del producto es escasa y/o cuotificada"."Es importante recordar que, del ciclo agrícola depende la mayoría de la generación de las divisas que sostienen a nuestra economía y que nos será muy difícil encarar este ciclo en un contexto de desabastecimiento", añade la nota.El comunicado indica que "el campo también puede ser parte de la solución ante la falta de combustibles y, dentro de ese plan de contingencia, el biodiesel podría suplir la demanda en las distintas regiones del país"."De esta manera, tener en cuenta la disponibilidad de biocombustibles, no sólo nos puede ahorrar divisas al país, sino que además de superar una faltante del momento, se estaría promoviendo el uso de energías limpias, sumamente beneficiosas en el medio ambiente", señala la nota.Al respecto, remarca que "este problema no es sólo del sector agropecuario, sino que entorpece el normal funcionamiento del resto de los sectores de nuestro país, como el transporte"."Es por eso que realizamos un llamado a las autoridades para que pongan en marcha un plan de contingencia, que dé respuesta a la creciente demanda. Este problema requiere de una solución inmediata", dice el comunicado.La Ley de Biocombusibles impulsada el año pasado por los diputados de La Cámpora conservó el corte obligatorio de bioetanol en 12% para las naftas -en 6% para la caña de azúcar y 6% para el maíz-, es decir, no lo subió respecto a la norma anterior; y redujo del 10% al 5% el corte obligatorio de biodiésel para el gasoil. La norma todavía no fue reglamentada y el gobierno de Santa Fe dejó entrever ayer que aspira a que el Gobierno Nacional "corrija los desequilibrios".