El BCRA cerró marzo con compras netas por US$ 275 millones

De esta forma, la entidad monetaria quebró una racha de cuatro meses de intervenciones netas negativas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC).



Si bien el Central debió intervenir hoy en el mercado cambiario con ventas por US$ 70 millones, el inicio de la temporada de cosecha gruesa de soja permitió un mayor ingreso de dólares vía comercio exterior a lo largo del mes, lo que ayudó a abastecer la demanda de dólares para la importación de bienes para la producción.



Hasta ayer, el complejo agroexportador había totalizado ingresos por US$ 2.854 millones, el mejor registro de un primer trimestre del año.



A esto se suma una aceleración en la tasa de depreciación del tipo de cambio mayorista que, en marzo, cerró a $ 111 y acumuló 3,31% de suba en el mes, mientras que en lo que va del 2022 marca un incremento de 8,07%.



El presidente del BCRA, Miguel Pesce, en declaraciones realizadas la semana pasada, dijo que la autoridad monetaria está comprometida con "no atrasar el tipo de cambio" y que si bien el año pasado se ralentizó el ritmo devaluatorio ante el escenario de la segunda ronda de infecciones por la pandemia de Covid-19, este año se volvió a cambiar la estrategia a la planteada a inicios de 2020.



"El tipo de cambio que tenemos que mirar es el real multilateral, donde juega la inflación y la devaluación de nuestros socios comerciales. Creemos que estamos hoy en un tipo de cambio real multilateral apropiado y vamos a tratar de que no se retrase. Mes a mes vamos cambiado el paso devaluatorio intentando cumplir con este objetivo", afirmó Pesce en una entrevista con C5N.



La suba del tipo de cambio mayorista se produjo en forma simultánea a una baja en los tipos de cambio bursátiles, lo que permitió achicar la brecha con sus cotizaciones a menos del 70%, los niveles más bajos en casi un año.



Puntualmente, el dólar contado con liquidación (CCL) finalizó el mes en $ 190,54, 5,9% por debajo que el nivel que tenía al inicio de 2022, mientras que el MEP cedió 3,7% en lo que va del año a $190,23.



