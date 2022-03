El FMI estimó que Argentina podrá lograr las metas pactadas en el acuerdo

El vocero del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gerry Rice, dijo que por la situación internacional hay "riesgos elevados" de que Argentina pueda llevar adelante el acuerdo, aunque resaltó que el organismo está "comprometido con el programa apoyándolo fuertemente" para que se pueda cumplir."Creemos que el programa de Argentina tiene objetivos pragmáticos y realistas con políticas creíbles que permitirán fortalecer la situación del país", señaló Rice en una conferencia de prensa que brindó este jueves en Washington.El funcionario se mostró optimista en que se pueda "comenzar el proceso de bajar la inflación con una reducción gradual del déficit fiscal y fortalecer el esquema monetario, el poder del peso y la competitividad de sectores claves".Rice explicó que el programa que el FMI firmó con la Argentina "apunta a fortalecer las finanzas públicas y reducir la persistente alta inflación a través de una estrategia en múltiples frentes que incluye una gradual reducción del financiamiento del déficit y mejorar el marco de política cambiaria y monetaria"."Lo que más importa ahora es la implementación y en este sentido, parafraseando a Churchill, estamos al final del principio de este proceso y ahora todo es acerca de la implementación", señaló el vocero del FMI.Además, sostuvo que Argentina tiene "riesgos excepcionalmente altos" para cumplir el programa, aunque dijo que el acuerdo "tiene objetivos pragmáticos y realistas junto con políticas creíbles que cuando sean implementadas pueden ayudar a lograr los objetivos que están establecidos".Rice adjudicó los riesgos a que "la situación económica y social de la Argentina es frágil y nuevos shocks se están materializando"."Mientras la economía se está recuperando de manera más fuerte que lo que anticipamos, ahora estamos enfrentando nuevos shocks globales asociados con la guerra en Ucrania. Muchos países están enfrentando ese shock como Argentina, así que no es una sorpresa que los riesgos para la economía argentina y por lo tanto para el programa, son elevados", advirtió el vocero del FMI.Agregó que el organismo está "comprometido con el programa, estamos apoyándolo fuertemente, estamos trabajando estrechamente con las autoridades y continuaremos trabajando estrechamente con el gobierno argentino"."Es nuestro interés compartido tener un programa que sea propiedad e implementado de manera exitosa por las autoridades argentinas", añadió.Dijo que el programa apunta a "fortalecer las finanzas públicas y reducir la persistente alta inflación a través de una estrategia en múltiples frentes que incluye una gradual reducción del financiamiento monetario del déficit y mejorar el marco de política cambiaria y monetaria".Agregó además, que "el programa también establece pasos para fortalecer el peso, el mercado de deuda, mejorar la efectividad del gasto público y mejorar la competitividad de sectores clave".El vocero enfatizó que los objetivos del programa "que también son los del gobierno, como declaró el presidente (Alberto) Fernández, pueden ser logrados".Al ser consultado sobre una posible disminución de los sobrecargos de tasas de interés que se aplican a los países explicó que el FMI "no permiten exenciones o suspensiones específicas de ningún país" y recordó que ese reclamo de Argentina en el G20 el directorio del organismo ya lo revisó y no los eliminó.