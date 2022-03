Vialidad volvió a sancionar por incumplimiento a concesionaria de la ruta 14

La resolución 411/2022 publicada hoy en el Boletín Oficial señala que Caminos del Río Uruguay incumplió "la obligación contractual dispuesta en las condiciones exigibles para la calzada de rodamiento, y en las especificaciones técnicas generales para el mantenimiento, reparación y conservación rutinaria".



Al respecto, precisan que se encontraron fisuras en banquina pavimentada en los kilómetros 231; 233; 234 y 235.



En consecuencia, la resolución dispuso la aplicación de una multa equivalente a 86.700 Unidades de Penalización (UP) por la tarifa vigente, que es $ 18,93, y lo cual da como resultado $ 1.641.231.



Con esta sanción la concesionaria suma multas por $ 109,70 millones en los últimos siete meses, ya que a fines de agosto recibió una sanción por $ 6,83 millones; un mes después otra por $ 9 millones; a fines de noviembre otra por $ 7,62 millones; y en diciembre otras tres por $ 34,8 millones, $ 25,14 millones y 10,06 millones.



El 18 de marzo último Vialidad aplicó la mayor de todas las sanciones hasta ahora para Caminos del Río Uruguay por $ 14,59 millones



De acuerdo con Vialidad, la empresa no cumplió con la premisa de ejecutar todos los trabajos de conservación de rutina en el corredor y toda otra tarea para que brinde al usuario adecuadas condiciones de estética, seguridad y confort.



"La sumariada no ha presentado argumentos que demuestren que el incumplimiento verificado no le fuere imputable, o que existieran causas de justificación de la aplicación de la penalidad prevista para el incumplimiento constatado, toda vez que tal como se informó, no ha presentado descargo alguno", afirmó el organismo que está bajo la órbita del Ministerio de Obras Públicas.



El Acta Acuerdo de la concesión establece 8.000 UP por tramo de evaluación donde se detecte un índice de serviciabilidad presente menor que el exigido, y 2.000 más por tramo de evaluación y por cada semana en que la concesionaria tarde en corregir la anomalía.



En el caso de banquina pavimentada en que se verifiquen deficiencias, son 900 y 300 unidades, respectivamente.