Fiestas productivas y competencias deportivas impulsan el desarrollo turístico

El turismo entrerriano convoca por fuera de la temporada alta y esta última semana fue desde el impulso de fiestas y competencias deportivas.Es el caso de las fiestas de la Apicultura en Maciá y la del Surubí en La Paz, y de las competencias automovilística de Turismo Carretera en Concepción del Uruguay y el Panamericano de Maxi Básquet en Paraná.“Las fiestas entrerrianas son un producto turístico en sí mismas, lo mismo que las competencias deportivas de jerarquía porque en materia turística tienen un poder de convocatoria inmenso” sentenció el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo al dar cuenta del impacto de tales actividades en la provincia. Desde la Secretaría de Turismo se precisó que la capacidad hotelera de las ciudades sedes y el conjunto de localidades vecinas se colmaron de visitantes, lo que da cuenta del movimiento que generan.La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, estuvo presente en la Fiesta Nacional de la Apicultura, con el armado de stand institucional, acompañando al Municipio local, donde se brindó información de los atractivos y destinos turísticos de la provincia a quienes se acercaban al stand, entregando material como folletería.Por otro lado, la tercera fecha del Turismo Carretera se desarrolló en la localidad de Concepción del Uruguay el último fin de semana. Además de la vuelta masiva del público a las pistas, la ACTC presentó esta competencia como el primer evento sustentable de Argentina y Latinoamérica en esta disciplina.Esto, radica en que se instalará un sistema solar que proveerá de energía eléctrica limpia al circuito, se plantarán árboles, se fomentará el reciclaje mediante la separación de residuos plásticos, y residuos peligrosos (aceites, filtros, trapos, etc.). Además, se instalará un sistema solar que proveerá de energía eléctrica limpia al circuito y se plantarán árboles. Por otro lado, durante esta carrera se llevó a cabo la entrega de premios en criptomonedas.Por otro lado, el XI Panamericano de Maxibásquet se desarrolló entre el 18 y el 26 de marzo de 2022 en la ciudad de Paraná, con subsedes en Viale, María Grande y Crespo. Con unos 1900 deportistas presentes, participaron nueve categorías divididas entre las ramas masculinas y femeninas. El evento se desarrolló en 10 canchas de Paraná (Estudiantes, Ciclista, Recreativo, Paracao, Quique Club, Talleres, San Agustín, La Chiquita y Rowing). Los países participantes fueron: Argentina, Puerto Rico, Ecuador, Bolivia, Chile, Brasil, Croacia, México, Uruguay, Perú, Costa Rica, Colombia y Honduras.Para el Secretario de Turismo, Gastón Irazusta: “La importancia y la magnitud de estos eventos deportivos, así como el segmento de turismo junto con ferias y festividades como la de la Apicultura en Maciá, involucran el movimiento de muchas personas que impacta fuertemente, no solamente agotando las plazas disponibles en los diferentes destinos en los que se desarrollan, sino que implica un beneficio para toda la región, generando movimiento económico, no sólo debido a la demanda en alojamientos sino también en gastronomía, entretenimiento y otras provisiones de servicios turísticos”Así mismo, resaltó: “Todo este tipo de eventos generan muy buenos resultados, ya que están fuera de la estacionalidad que tenemos en turismo, como lo pueden ser los períodos vacacionales o de fines de semanas largos. Por lo cual, aprovecha estos estos espacios donde hay menos movimiento turístico aumentando el volumen de movimiento turístico y generando un impacto positivo para el sector. En este sentido, los eventos deportivos o de otras características como la expo en Maciá, es algo que desde la provincia venimos estimulando”.