Punto por punto, las claves del acuerdo con el FMI para refinanciar la deuda

El directorio del Fondo Monetario Internacional aprobó este viernes el acuerdo técnico alcanzado con la Argentina y respaldado por el Congreso, por lo que dará inicio formal entonces al nuevo programa económico con el que el país refinanciará los u$s 45.000 millones de vencimientos del préstamo de 2018, según anticipó la agencia Reuters.El programa, que es el vigésimo segundo para Argentina desde que se unió al FMI en 1956, reemplaza a uno fallido por 57.000 millones en 2018, que fue el mayor de la historia del organismo, asumido por la gestión de Mauricio Macri.Los principales ejes del Memorando de Entendimiento con el FMI:- El acuerdo ampliado tendrá una duración de 30 meses por un monto de US$ 44.000 millones- Tendrá 10 revisiones trimestrales con desembolsos, el primero inmediato de US$ 9.656 millones.- Su objetivo es fortalecer las finanzas públicas y comenzar a reducir la alta inflación persistente.- Prevé una reducción del déficit fiscal con metas de déficit primario de 2,5% del PBI en 2022, de 1,9% en 2023, y de 0,9% en 2024.- Se mantendrá el esquema de tipo de cambio competitivo, sin un salto brusco ni devaluación.- Apunta a lograr una estructura de tasas de interés reales positivas.- Apunta a lograr una segmentación de las tarifas en tres niveles para el bienio 2022-2023.- Se apostará a un crecimiento de los salarios en términos reales.- No contempla ninguna reforma previsional.- Reconoce que el programa argentino establece objetivos pragmáticos y realistas y que ayudará a fortalecer la estabilidad macroeconómica.- Promueve la eliminación gradual del financiamiento monetario del déficit fiscal y una mejora monetaria y del marco de política cambiaria.- Contempla medidas para fortalecer el mercado de deuda en pesos, la efectividad del gasto público, la inclusión laboral y de género, y la competitividad de sectores clave.