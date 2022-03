Empresa ofrece empleos para personas con y sin experiencia, ¿cómo aplicar?

Qué trabajos ofrece Coca Cola

The Coca-Cola Company, la marca detrás de la famosa bebida con ese nombre y otras como Sprite, Fanta o Crush, abrió más de quince búsquedas laborales en Argentina y ofrece empleos para personas con y sin experiencia. A través de la plataforma LinkedIn y de su propia página web, la empresa abrió oportunidades también a jóvenes talentos para participar en su programa de trainees.A pesar de que el desempleo bajó a 7% después de los 5 millones de empleos creados desde la Fase 1, todavía hay muchas personas que buscan trabajo porque están desocupadas o quieren cambiar su empleo actual. Así, tanto The Coca-Cola Company como Coca-Cola FEMSA, "el embotellador público de mayor volumen de ventas en el Sistema Coca-Cola" según su página web, buscan completar su plantilla."Somos un empleador que ofrece igualdad de oportunidades y no discriminamos a ningún empleado o solicitante de empleo por motivos de raza, color, sexo, edad, origen nacional, religión, orientación sexual, identidad y/o expresión de género, condición de veterano y base de discapacidad o cualquier otra clase protegida federal, estatal o local", avisa The Coca-Cola Company en LinkedIn.Por su parte, Coca-Cola FEMSA dice que trabajar en la empresa "es una excelente oportunidad para profesionales que quieran desarrollarse en una empresa de Primer Nivel, reconocida internacionalmente, donde podrás aprender de un equipo de profesionales de alta calidad y a su vez desarrollar tu propia carrera en un ambiente cambiante y altamente desafiante".No son las únicas empresas que buscan empleados, sino que otras alimenticias como Arcor también ofrecen empleos, mientras que bancos como HSBC, el Banco Provincia o BBVA buscan nuevos talentos y hasta empresas de ropa como Puma o marcas tecnológicas como Sony abrieron oportunidades laborales. Atrás no se queda McDonald's, que ofrece trabajo para personas con y sin experiencia.En The Coca-Cola Company hay cuatro puestos disponibles en Provincia de Buenos Aires:Digital Strategy Senior Manager LATAMBuenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialPayroll & Equity Mobility LeadBuenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialSenior Travel & Expenses AnalystBuenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialPayroll Senior AnalystBuenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialPor otra parte, los empleos ofrecidos en Coca-Cola FEMSA son los siguientes:Gerente Planta Monte GrandeBuenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialAnalista de Atracción de Talento & Selección Argentina & UruguayBuenos Aires y alrededoresHíbridoPromotor/a MerchandisingProvincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialGerente de Planta Monte GrandeMonte Grande, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialRepositor Merchandising CABABuenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialRepositor Merchandising – Zona Sur y Pilar (Posición Eventual)Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialTalento Jr. de Payroll (Recursos Humanos)Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialAnalista de Distribución (Supply Chain)Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialSupervisor / Facilitador de Embotellado (turnos rotativos)Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialIngeniero/a de Confiabilidad (Supply Chain)Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialAnalista de Recursos HumanosBuenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialSupervisor / a de Embotellado (turnos rotativos)Provincia de Buenos Aires, ArgentinaHíbridoTalento Jr de Compensaciones e Información (Recursos Humanos)Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialAnalista de Atracción de Talento & SelecciónBuenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaPresencialTambién se puede formar parte del programa de talentos que ofrece la compañía con sede en Ciudad de México:Coca-Cola FEMSA Career - Programa de Trainees 2022Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires, ArgentinaHíbridoPara conocer todos los puestos o requisitos para acceder a los trabajos de la empresa The Coca-Cola Company, las personas interesadas deben visitar este sitio. Una vez allí, solo hay que seguir los siguientes pasos:-Seleccionar el empleo deseado y si cumplís con los requisitos, clickear en "solicitar" y "compartir perfil" con la empresa.-Si no sos usuario de Linkedin tendrás que registrarte, armar tu Curriculum Vitae y luego postularte.Además, se puede ingresar al sitio oficial de la empresa, donde también es posible ver qué puestos se buscan cubrir y cuáles son los requisitos para cada uno. Está disponible en este link. Allí se puede filtrar por tipo de trabajo, localidad y área.Los mismos pasos se deben seguir para aplicar a algún trabajo en Coca-Cola FEMSA, disponibles en el siguiente enlace. Esta compañía también ofrece trabajos en todo el mundo en su sitio web: https://careers.femsa.com/KOF/go/KOF/4526419/ "Somos el embotellador público del Sistema Coca-Cola más grande por volumen de ventas. Operamos en 10 países en América Latina, empoderando a nuestra gente para que sean los líderes en el crecimiento y la transformación de esta compañía. Coca-Cola FEMSA es un mundo de retos y cada día representa una oportunidad para crecer", promociona la compañía. Fuente: (BaeNegocios)