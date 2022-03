Bajó el petróleo por falta de acuerdo en Europa para restringir compras a Rusia

El precio del petróleo retrocedió 2,11% este jueves ante el fracaso de una serie de cumbres internacionales entre integrantes de la Unión Europea para concretar sanciones contra el petróleo y el gas de Rusia, mientras se estudian medidas para incrementar el suministro desde otros países.



El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo cedió 2,11%, en US$ 119,03; mientras que el barril de Texas (WTI) cayó 2,26%, en US$ 112,34.



Este jueves tuvieron lugar una serie de reuniones internacionales (OTAN, G7 y Unión Europea) en las que varios jefes de Estado decidieron nuevas sanciones contra Rusia que, sin embargo, no alcanzaron al suministro de energía proveniente del país gobernado por Vladimir Putin.



La dependencia del petróleo y gas rusos por parte de Europa -sobre todo de Alemania, uno de los principales importadoras de energía- limita las posibilidades de una menor demanda de estos commodities, lo que impactó hoy en la baja del precio.



En concreto, las importaciones rusas proporcionan a Europa el 40% de sus necesidades de gas natural y el 30% de petróleo.



La Agencia Internacional de la Energía (AIE), que agrupa a una treintena de países, la mayoría de ellos importadores de petróleo, se plantea, según su director Fatih Birol, liberar un nuevo tramo de sus reservas de emergencia para depender menos del petróleo ruso.



"El mercado preveía que habría una segunda retirada de estas reservas", dijo Andrew Lebow, del Commodity Research Group, según consignó AFP.



"Todavía no han citado un volumen, no sabemos si volverán a ser 60 millones de barriles, pero eso será clave para Europa, que necesita combustibles", dijo el analista.