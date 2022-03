Ante la fuerte demanda, la soja cerró en u$s631,5 la tonelada

La soja volvió a cerrar en alza en el mercado de Chicago ante la posible extensión del conflicto entre Rusia y Ucrania que mantiene virtualmente paralizados los embarques desde el Mar Negro. En tanto los cereales tuvieron una jornada con saldo dispar en sus cotizaciones.



El contrato de mayo de la oleaginosa subió 1,3%, unos u$s8,18, hasta los u$s631,53 la tonelada, mientras que el contrato de julio avanzó 1,2%, unos u$s7,26, para ubicarse en u$s624,09 la tonelada. Los fundamentos de la suba radicaron en una potencial prolongación del conflicto ruso-ucraniano.



Para la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la extensión "redundaría en una mayor demanda de aceite de soja, en sustitución del aceite de girasol que es exportado masivamente por Ucrania".



"La demanda de soja para industrializar podría sostener su crecimiento mientras dure la crisis, y quizás más allá de la duración de la crisis, en tanto pueda reiniciarse la logística portuaria desde Ucrania, que estaría siendo dañada actualmente en el conflicto, lo que impediría una rápida reanudación del comercio de verse finalizada la crisis", agregó.



Los subproductos también concluyeron la jornada al alza, con una salto del aceite de 1,9%, unos u$s31,53, a u$s1.674,86 la tonelada, mientras que la harina ganó 1,7%, u$s9,15 para posicionarse en u$s534,72 la tonelada.



Por su parte, el maíz avanzó 0,6% (u$s1,87) y cerró a u$s298,31 la tonelada, también por las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania.



Según la BCR, la agroexportadora Bunge informó que parte de la infraestructura portuaria de la ciudad de ucraniana de Nikolaiev se vio dañada por ataques.



No conforme con ello, estimaciones preliminares de la consultora APK ubicaron a las exportaciones de maíz de Ucrania en 19 millones de tonelada para la campaña 2022/23 que comienza en julio de este año, lo que significaría una caída interanual en el volumen despachado del 30%.



Por último, el trigo cayó 1,11% (u$s4,59) y se posicionó en u$s406,29 la tonelada. Esta baja se dio a raíz de que la Unión Europea (UE) afirmó este miércoles que su seguridad alimentaria no está en riesgo por la interrupción de provisión de alimentos desde Ucrania.



No obstante, para ampliar la oferta y limitar potenciales faltantes amplió subsidios agrícolas en más de 500 millones de euros, lo que "permitiría prever preliminarmente una ampliación de la cosecha triguera de la UE", indicó la entidad bursátil rosarina.