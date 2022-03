Precios del petróleo se estabilizan a la espera de nuevas sanciones contra Rusia

El barril de Brent del mar del Norte para entrega en mayo perdió 0,12% hasta US$ 115,48, después de haber ganado 18% en las tres sesiones anteriores.



En tanto, en Nueva York, el barril de West Texas Intermediate (WTI), con plazo para abril, en su último día de cotización, cedió 0,32%, hasta US$ 111,76.



"Los operadores esperan saber qué acciones vendrán", afirmó Edward Moya, analista de Oanda, a propósito del viaje a Europa del presidente estadounidense, Joe Biden, citó la agencia AFP.



Las naciones occidentales anunciarán el jueves "nuevas sanciones contra Rusia y reforzar" las medidas ya impuestas, explicó el martes el consejero estadounidense de seguridad nacional, Jake Sullivan.



Además, Biden va a anunciar "una acción común para reforzar la seguridad energética de Europa" y reducir su dependencia del gas ruso, agregó Sullivan, en momentos en que los miembros de la Unión Europea debaten desde hace varios días un posible embargo sobre el petróleo ruso.



"No creo que la Unión Europea llegue a un acuerdo para suspender todas las compras de petróleo ruso", comentó Andy Lipow, del gabinete Lipow Oil Associates.



"Todavía hay países que son muy dependientes y no tienen muchas alternativas para reemplazarlo", añadió el experto.



El grupo francés TotalEnergies anunció hoy el cese de las compras de petróleo o de derivados petroleros rusos "a más tardar a fin de año".



"Dos grandes economías, China e India, todavía compran petróleo ruso y esto debería poner fin a la reciente disparada de precios", estimó el analista Edward Moya.