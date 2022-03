En abril habría un aumento en los precios de las garrafas de gas

El precio de la garrafa aumentaría a partir del 1° de abril, según informaron distribuidores de gas envasado de Paraná. Actualmente, en Entre Ríos el precio máximo permitido para la garrafa de 10 kilogramos es de 516,31 pesos, tanto para fraccionadores como para distribuidores. El monto contempla el Precio Máximo de Referencia establecido por la Resolución Nº 249/2021 de la Secretaría de Energía de la Nación, el IVA (10,5%), los Apartamientos Máximos Permitidos para cada jurisdicción y la referencia de la alícuota de Ingresos Brutos (IIBB). En tanto, el cilindro de 45 kilos hoy cuesta unos 6.500 pesos repartido y 5.500 retirado en el depósito.



“Tenemos conocimiento de que a partir del 1º de abril va a aumentar el gas envasado, pero aún no nos confirmaron a cuánto se va a ir la garrafa”, adelantó un distribuidor de YPF Gas que realiza venta al público y destacó que con los primeros descensos de temperatura aumentó la demanda.



Los usuarios de los tradicionales “tubos” se reparten entre familias de clase media de barrios apartados que carecen de conexión a la red de gas natural.



Para el caso de una vivienda de tres personas que cuenta con un termotanque de 50 litros de alta recuperación, más una cocina de cuatro hornallas, el consumo promedio diario es de 1,366 metros cúbicos (m3). Un tubo de 45 kilogramos de gas propano equivale a 58,3 m3 de gas natural, con una duración promedio de 43 días.



En tanto, las garrafas son la opción más recurrente de las familias de los sectores de menores recursos. Conectada a una cocina de cuatro hornallas y con una utilización promedio de 60 minutos diarios, la garrafa de 10 kilogramos dura aproximadamente 25 días.



Subsidios

Días atrás, la Secretaría de Energía dispuso una asistencia financiera de 296.750.000 millones de pesos para empresas productoras, fraccionadoras y distribuidoras de Gas Licuado de Petróleo (GLP). El objetivo es asegurar el suministro de garrafas en el marco del Programa Hogar, destinado a sectores sociales de bajos recursos que no cuentan con el servicio de gas natural por redes, y alcanza a 49 distribuidoras, ocho fraccionadoras y una productora (YPF).



El subsidio corresponde al período comprendido entre agosto y diciembre de 2021, en el que se reconoce el 20% de la facturación en concepto de venta de GLP que hayan facturado mensualmente las empresas por el producto destinado al Programa Hogar, consistente en un subsidio directo mensual para hogares de bajos recursos y entidades de bien público sin acceso a la red de gas natural.



En la actualidad, el beneficio consiste en un monto mensual de 414 pesos, que cubre parte del precio de la garrafa de 10 kilos, se deposita a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) y varía según el tamaño del grupo familiar, la zona de residencia y la época del año.



El Programa Hogar fue creado mediante el Decreto Nº 470 del 30 de marzo de 2015 y su financiamiento se estableció a través del Fondo Fiduciario para atender las necesidades de GLP de sectores de bajos recursos y para la expansión de redes de gas natural, que había sido establecido 10 años antes con la Ley Nº 26.020. La Secretaría de Energía consideró “conveniente” seguir con la asistencia, dada la situación coyuntural “particularmente impactada por la emergencia sanitaria generada por la pandemia de Covid-19”.



Sin embargo, en febrero las fraccionadoras nucleadas en la Cámara de Empresas Argentina de Gas Licuado (Cegla) aseguraron que las garrafas que se venden en el país son unas de las más baratas de la región y que con los precios actuales “están operando a pérdida”. “Reclamamos la urgente actualización de los precios de referencia del gas butano envasado tal como está establecido en la Ley Nº 26.020. La situación que viven las compañías es delicada y requiere de la inmediata intervención de la Secretaría de Energía de la Nación”, afirmaron.



Ayer, el Gobierno informó que se ampliarán los subsidios para compra de garrafas a beneficiarios del Régimen de Zona Fría (RZF) sancionado en 2021 y que comprende localidades de 11 provincias, entre las que no figura Entre Ríos. El RZF es un sistema que aplica tarifas de gas diferenciales e incorpora al beneficio a 3,1 millones de hogares.



Con la nueva normativa, a los beneficiarios del partido bonaerense de Patagones y las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego se suman 94 partidos de Buenos Aires (distribuidos en dos zonas), seis departamentos de Catamarca, 13 de Córdoba, cinco de Jujuy, cuatro de La Rioja, 18 de Mendoza, 15 de Salta, 16 de San Juan, ocho de San Luis, ocho de Santa Fe y una de Tucumán.



A los usuarios del RZF incorporados en la resolución se les reconocerán hasta 36 garrafas subsidiadas por año en hogares de hasta cinco integrantes y 44 para los que cuenten con más miembros, en tanto para el resto se amplía la cantidad de unidades. (Diario Uno)