Juan Diego Etchevehere:“Pedimos medidas de acción a la Mesa de Enlace Nacional"

Los vehículos partieron desde Ceibas y recorrieron la Ruta 14, hasta la intersección con la Ruta Provincial 16, donde se realizó el acto central.



Juan Diego Etchevehere, referente de la Sociedad Rural Argentina distrito Entre Ríos

Una movilización de productores y dirigentes del sector agropecuario entrerriano se desarrolló en la tarde del lunes, con una caravana que avanzó por la Autovía 14 hasta la intersección con Ruta 16, en el acceso a Gualeguaychú, donde se escucharon discursos de los referentes del sector., en diálogo con, manifestó que esta asamblea “buscó expresar el descontento, el rechazo a las medidas del gobierno nacional. Semanas antes, el ministro Domínguez ante la prensa nacional, en la Expo Agro (principal muestra activa del país), había afirmado con mucha seguridad que no iba a aumentar la presión tributaria al campo, que no iba a aumentar las retenciones; a paso seguido se cerró los registros para la exportación de harina, de aceite, y luego vino la cadena nacional del Presidente Fernández que hizo una descripción de lo que vivimos a diario los argentinos: la inflación, la pobreza, la parálisis económica, el desempleo; en vez de hacer una autocrítica desde el Gobierno eligieron poner al campo, como blanco de esos resultados”.En el mismo sentido refirió que el discurso de Alberto Fernández “causó mucha bronca, se une también a otras iniciativas del Gobierno como fueron el cierre de exportaciones de carne, la permanente traba al comercio internacional, lo que fue la creación de los fideicomisos para el maíz y el trigo que lo único que hace es quitarle precio al productor de lo que produce y también contextualizándolo en lo que nos pasa en nuestra provincia que viene de una emergencia agropecuaria muy fuerte, con incendios, la gran sequía que vivimos los productores, con fuertes pérdidas en ganadería, citricultura, lechería”.En la movilización de hoy “se realizó un pedido muy concreto a la Mesa de Enlace para que implemente medidas de acción, concretas, a nivel nacional”.Al ser consultado sobre las declaraciones del ministro Kulfas, Etchevehere dijo: “el ministro mira el precio, pero no los costos. Los costos para producir ese trigo se han triplicado, por ejemplo ha aumentado el fertilizante y también ternemos muchas dificultades para importarlo”.