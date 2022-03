Gastronómicos advierten subas en gaseosas y cervezas

Los empresarios gastronómicos rosarinos advierten sobre aumentos en el precio de cervezas y gaseosas, incrementos que oscilan entre el 8 y el 10 por ciento. Alejandro Pastore, referente del Paseo Pellegrini, afirmó este lunes que “algunas empresas alimenticias fijaron subas de 12 por ciento o más”, y consideró que existe "una contradicción del gobierno nacional, porque anuncia medidas para contener la inflación, pero a la vez autoriza aumentos" a una empresa líder en alimentos.



El dirigente manifestó a LT8 que el proceso inflacionario “nunca dejó de manifestarse en las listas de costos". Abundó: "Todos sabemos que aumentaron el aceite y la harina, algo que fue muy notorio en las últimas semanas. Además productos como el huevo también se incrementó notablemente. Y ahora aparecen tandas de aumentos que más preguntas nos generan”.



El empresario gastronómico remarcó que “las distribuidoras de gaseosas y cervezas anuncian aumentos de entre el 8 y 10 por ciento para los próximos días, así como empresas alimenticias de primera línea como Arcor a nivel anticipan un promedio del 12 por ciento en líneas generales, algunos rubros con un poco menos y otros un poco más”.



Contradicción

Pastore sostuvo que “este tipo de aumentos, cuando las empresas son líderes, requieren de la anuencia de la Secretaría de Comercio. Ahí es donde entra la pregunta o contradicción. El gobierno nacional anunció una serie de medidas que apuntan al control de precios, a la aplicación de ley de abastecimiento y ahora aparecen aumentos que autorizan el propio gobierno a empresas que tienen el mayor porcentaje del mercado en esos rubros”.



El empresario consideró que “de ninguna manera” los comercios pueden absorber esos aumentos sin trasladarlos a los clientes. “Nuestro rubro está atravesado por una serie de factores que aumentan costos. Estamos en un proceso de incremento salarial por las paritarias. Además, estamos atentos al aumento sostenido de los insumos, de los servicios, la renegociación de los contratos de alquiler”, señaló.



En este sentido, el referente del Paseo Pellegrini explicó que “en la gran mayoría de la gastronomía se alquilan locales y ese costo impacta notoriamente en lo interanual. No hay otra forma que resolver la situación que trasladar esos costos a la carta del menú. Tratamos de hacerlo de la manera más ajustada posible para no asustar a nadie”.



“Frente a estas situaciones de aumento, la gente siempre se retrae en el consumo. Hay una enorme dispersión y una pérdida de referencia en cuanto es el valor estimado de determinado artículo. Uno encuentra situaciones como cuando un cliente toma una carta y al ver los precios, se retira del negocio. Hay otros que hacen alguna referencia y dicen que no es económica. Hay una enorme distorsión a la referencia personal que tenemos en relación a los precios. Eso es lógico en un contexto de inflación salvaje que tenemos, y eso impacta de manera dispar en el bolsillo. Y eso genera malestar en la gente”, añadió.



Pastore consideró que, dependiendo del lugar y de la oferta gastronómica que se ofrezca y el grado de elaboración de la misma, una cena para adultos con bebida y postre o café, “no baja de los 1.500 pesos” por persona.