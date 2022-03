Productores definieron que “habrá acciones de lucha, pero no corte de rutas”

Crédito: Fm Estación Plus

Política Productores vuelven a la ruta en Gualeguaychú con una marcha y tractorazo

Después de varias horas de debate, Adolfo Weber, vocero de Federación Agraria Argentina -Filial Crespo-, señaló que “fue un intercambio de ideas muy productivo. Unas 120 personas se hicieron presentes y pudimos ir planteando opciones para hacer conocer nuestro descontento y preocupación por la situación” a partir de la suba de las retenciones a la harina y el aceite de soja, pasen de un 31% a un 33%.En cuanto a los acuerdos arribados, el productor indicó: "Estaremos elevando un documento a nuestros representantes y gobernantes, pidiendo que los miembros del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en un acto de solidaridad se descuenten un 10% de sus haberes. Pretendemos que con ese dinero se forme un Fideicomiso, que permita aliviar el impacto de la inflación".En lo inmediato, "representantes del sector de esta zona, van a participar de la convocatoria provincial, que se hará este lunes a las 14:00, en Ceibas. Habrá caravana y una Asamblea como para compartir lo que se resolvió hoy en las reuniones que hubo en distintos puntos de Entre Ríos".y agregó: "Los dirigentes nacionales están anunciando una movilización nacional para el miércoles, con la cual coincidimos; pero también quisiéramos que se haga en algunas ciudades, como Paraná. Nuestro reclamo tiene que llegar a los diputados y senadores, que son los que nos representan, y no entendemos algunas de sus posturas ahora, están siendo contradictorios. Vamos a buscar que nos escuchen".Mediante un comunicado sostuvieron: "Las medidas equivocadas que ha tomado el gobierno nacional van en contra del que produce y no en contra de la inflación".En consonancia con lo antes informado, señalaron: "Solicitamos que la Mesa de Enlace Nacional convoque a una Movilización". Se declararon en alerta y movilización y no descartaron "impedir en los puertos que se realice la exportación de granos", de ser necesario.