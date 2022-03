Kulfas: "Exigiremos que retrotraigan los precios que no tienen justificación"

Matías Kulfas, Ministro de Desarrollo Productivo aseguró que el gobierno tomará medidas por las subas de precios registradas en la semana y le envió un contundente mensaje a los empresarios: "Vamos a exigirle a los empresarios que retrotraigan los precios que no tienen justificación". Al mismo tiempo, no descartó aplicar la Ley de Abastecimiento.“Algunas subas no tienen justificación, vamos a ser muy duros porque eso tiene que frenar de inmediato. Vamos a utilizar las herramientas que tiene el Poder Ejecutivo, como la ley de abastecimiento y otros mecanismos para cuidar a los consumidores en momentos difíciles”, manifestó el funcionario en diálogo con Futurock esta mañana.El ministro remarcó que “somos un gobierno de diálogo y de persuasión, pero si del otro lado no encontramos una respuesta adecuada y lo que hay son excusas o prácticas especulativas vamos a actuar con todo el peso de la ley. En la semana vamos a exigirle a los empresarios que retrotraigan los precios que no tienen justificación. Si hay subas injustificadas y no hay reajuste del esquema, tomaremos medidas”. El Gobierno endureció su discurso tras el duro número que marcó la inflación de febrero del 4,7%."El primer objetivo es estabilizar la situación que está agudizada por la suba de los costos de las materias primas. En las últimas semanas hubo subas injustificadas e inaceptables y queremos discutirlas con la cadena para frenarlas en lo inmediato”, agregó.Por otra parte, Kulfas anticipó que “entre martes y miércoles, el secretario de Comercio Interior Roberto Feletti va a dar a conocer algunas medidas puntuales respecto a los comercios de cercanía. Estamos viendo una disparada enorme de precios que nos parece inaceptable”.Tras la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el ministro del equipo económico indicó que "hemos llegado al mejor entendimiento posible" y le envió un mensaje a la interna del Frente de Todos "el pueblo no nos votó para que hagamos discursos en contra del FMI, sino que nos votó para que resolviéramos el problema".