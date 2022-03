Guerra a la inflación: Kulfas dará primer paso con supermercados y alimenticias

Economía Cuáles son las medidas que anunció Alberto Fernández para combatir la inflación

El lunes próximo, a las 10, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, dará el primer paso de la guerra que el presidente Alberto Fernández pretende darle a la inflación, con una reunión que mantendrá con los representantes de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (Copal).Este encuentro estaba previsto para este viernes, pero se suspendió debido a las palabras que finalmente Fernández pronunció cerca de las 20.30.Según afirmaron las fuentes consultadas por El Cronista, el objetivo de la reunión será, en primer lugar, comentarles a los representantes de supermercados y la industria alimenticia detalles del camino que se pretende seguir, aunque también se dejará en claro que ya no habrá espacio para las remarcaciones de precios desmedidas.El Gobierno detectó que en los últimos tiempos esa barrera se subió algunos centímetros, a tal punto que en algunos productos se comenzaron a ver incrementos cercanos al 20%.También se hará foco en el programa Precios Cuidados, para el Gobierno un eje importante en su búsqueda por controlar la inflación, aunque no viene mostrando grandes resultados, a tal punto que durante febrero último los precios de los alimentos crecieron nada menos que un 7,5%.El Gobierno pretende incrementar esta canasta, y pasar de los cerca de 1300 actuales a una cifra que ronde los 2000.Aquí, el foco pasa por lograr que las alimenticias no incumplan con la normal provisión por parte de las alimenticias de los productos que queden comprometidos en este programa, en tanto que a los supermercados se les exige la buena señalización y exposición de los productos.Cronista.com.