Guardaparques reclaman derechos: piden un convenio colectivo de trabajo

En diálogo con,Pablo Waisman manifestó que reclaman la apertura formal de la paritaria del Convenio Colectivo Sectorial.“Es un reclamo de largo tiempo, los guardaparques nos regimos por un decreto de 1987. Hasta el momento no tenemos Convenio Colectivo. En este gobierno el ministro Cabandié nos recibió y se nos prometió trabajar en pos de este convenio, que es el que regula nuestra actividad y en gran parte nuestro salario”, afirmó.Destacó que el sindicato no está en mesa de negociación “porque no estamos normalizados. El sindicato quedó acéfalo en un período y desde hace tres años estamos pidiendo la normalización para poder sentarnos en la mesa de negociación. Por motivos que desconocemos no se concreta ese pedido”.En el mismo sentido dijo que trabajan con “una mesa directiva interina y lo hacemos activamente. Al no estar reconocidos estamos trabajando con la Comisión de Parques Nacionales y con muchos compañeros guardaparques, en desarrollar el proyecto de convenio colectivo”.En cuanto al régimen de trabajo, dijo que trabajan “cinco días, siete horas cada uno; eso es lo que está estipulado en el año ‘87. Pero un guardaparque que vive en una casa, seccional como la llamamos nosotros, dentro de un Parque nacional, está trabajando las 24 horas, es trabajo full time”.“Luego de que nuestro sindicato sacara el comunicado dando a conocer la situación, se comenzó trabajar sobre el particular. Tenemos fe que se va a dar en los meses de marzo o abril. Los compañeros están atentos y en caso de que no se avance, se está pensando en realizar medidas de fuerza”, añadió.