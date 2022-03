El dólar blue subió y cerró la semana a $202,50

Los dólares financieros frenaron este viernes la mini racha alcista que venían exhibiendo, pese a que acumularon subas semanales de hasta 4%, en medio de la aceleración inflacionaria. En el segmento oficial, el Banco Central (BCRA) convalidó el ritmo de devaluación más alto en más de un año.



El dólar "contado con liqui" (CCL) -operado con el bono Global 2030- bajó 27 centavos a $195,47, por lo cual la brecha con el tipo de cambio mayorista, que regula el Banco Central (BCRA), retrocedió levemente al 78,2%.



En el mismo sentido, el dólar MEP -también valuado con el bono Global 2030- cayó 10 centavos hasta los $195,17, lo cual llevó el spread con el oficial por debajo del 78%.



Sin embargo, respecto del viernes pasado el CCL exhibió un aumento de $5,47 (2,9%) y el MEP mostró un avance de $7,76 (4,1%). Esto se dio en una semana en la cual se conoció que la inflación se aceleró al 4,7% mensual en febrero, su mayor marca en 11 meses.



Los tipos de cambio bursátiles venían de derrumbarse más de $10 en la semana previa debido a varios factores, como la aceleración en el ritmo de devaluación oficial, la suba de tasas por parte del BCRA y la apreciación del real en Brasil, todo en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que contribuyó a calmar expectativas.



El sorpresivo salto en los precios de febrero presiona al alza a todos los tipos de cambio, fundamentalmente del oficial, para que el país no pierda competitividad cambiaria. En este marco, se prevé además que el BCRA incrementará nuevamente las tasas de interés.



Esto se conocerá en la reunión de política monetaria que la entidad dirigida por Miguel Pesce postergó para el miércoles que viene.



Actualmente, la tasa efectiva anual (TEA) de las Leliqs es del 51,3%, mientras que los plazos fijos tradicionales otorgan un retorno del 49,8%.



Si la inflación se ubica entre el 38% y el 48%, como proyectaron el Gobierno y el FMI en el marco del acuerdo, los rendimientos actuales resultarían positivos en términos reales.



Sin embargo, según el último REM del BCRA, el mercado estimó en febrero una inflación anual del 55% para 2022. Asimismo, si se anualizan los aumentos de precios del primer bimestre, la inflación resultaría del 66%, una cifra que dejaría muy relegados a los instrumentos de ahorro en pesos.



Vale remarcar que esta semana el Ministerio de Economía ya dio un primer paso en el sentido de ir hacia un sendero de tasas reales positivas, al convalidar un alza de entre 1 y 1,5 puntos porcentuales en la TEA de las letras a tasa fija (Ledes), que cerraron por encima del 57% en la licitación del miércoles.



"Los operadores esperan una nueva suba de tasas por parte del BCRA, en busca de seguir recorriendo el camino hacia los retornos reales positivos acordados con el FMI (el acuerdo se aprobó este jueves en el Congreso y solo resta el visto bueno del directorio del organismo) y cruciales para despertar un creciente apetito hacia las colocaciones en moneda local", sostuvo el economista Gustavo Ber.



"Más allá del reacomodamiento alcista de las últimas ruedas, tras una contracción del 20% desde los máximos que luego activó una mayor demanda por el abaratamiento, el carry-trade - con preferencia hacia los títulos CER - continúa siendo desarrollado como apuesta táctica, dado que en la carrera de la nominalidad entre las variables debería seguir en el podio", acotó.



Durante el comienzo de este viernes, el memorándum con el FMI tuvo el visto bueno en el Senado y se convirtió en ley, por lo que ahora solo falta el aval del directorio del organismo multilateral de crédito, el que se espera sea el próximo lunes.



Con el asunto del Fondo cerrado, el Gobierno enfocará sus mayores esfuerzos a tratar de reducir la elevada inflación. El presidente Alberto Fernández tiene previsto dar a conocer esta tarde una serie de medidas al respecto. Dólar oficial En dólar oficial mayorusta trepó 19 centavos esta rueda para culminar en los $109,70. De este modo, acumuló un aumento semanal de 82 centavos (0,8%), el más alto desde la última semana de febrero de 2021. En términos anualizados, la cotización ya avanza a un ritmo que gira en torno a 50%.



"Una inflación más alta que la prevista tanto por el mercado como por el BCRA, obliga a incrementar las tasas para las colocaciones y a acelerar la devaluación periódica. No hacerlo nos aleja de las metas con el FMI e incrementa la cantidad de waivers a pedir en las revisiones trimestrales, algo que el Gobierno quiere porque hay desembolsos atados a esas revisiones", sostuvo en diálogo con Ámbito el presidente de Wise, Walter Morales.



"El ajuste punta a punta del tipo de cambio va a ser igual a nuestra inflación (IPC) menos 5/7 puntos. Esto nos da aproximadamente 48%, siempre y cuando la 'lucha contra la inflación' que va a encarar el Gobierno no logre resultados positivos, algo que el mercado no cree que pueda suceder", agregó el economista.



Luego de cortar el jueves una racha de 11 jornadas sin venta de divisas, el Banco Central tuvo que desprenderse de otros u$s19 millones este viernes para abastecer la demanda.



Aun así, registró su tercera semana consecutiva con saldo acumulado positivo en términos netos, y en el mes muestra un resultado favorable cercano a los u$s500 millones. Dólar blue El dólar blue subió 50 centavos este viernes 18 de marzo de 2022, y se consolidó arriba de los $200, según un relevamiento de Ámbito en el Mercado Negro de Divisas.



El dólar informal cerró a $202,50 para la venta, por lo cual la brecha con el dólar mayorista termino en 84,6%.



De este modo, en la semana el dólar paralelo anotó un incremento de 50 centavos, el segundo en forma consecutiva.