Precios del petróleo se mantienen por encima de US$ 100 en el mercado

Los precios del petróleo terminaron hoy en alza, consolidados por encima de los US$ 100 el barril, en un mercado preocupado por la oferta, debido principalmente a la caída de las exportaciones rusas respecto de su nivel anterior a la guerra en Ucrania.



El barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo cerró con una suba de 1,20% hasta US$ 107,93 en Londres; y, en Nueva York, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril ganó 1,67% hasta US$ 104,70.



"Los precios del crudo se consolidaron (...) con operadores que observan si hay progresos en las conversaciones entre Ucrania y Rusia", explicó en una nota de análisis Edward Moya, de Oanda, citado por la agencia AFP.



El jefe de la delegación rusa en estas tratativas anunció hoy que constató un "acercamiento" de posiciones sobre el estatuto de neutralidad de Ucrania.



Estas declaraciones fueron matizadas por el consejero presidencial ucraniano Mykhaïlo Podoliak, quien consideró que Rusia no cambió sus demandas iniciales.



La Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió ayer que podría caer el consumo de crudo por un enfriamiento de la economía mundial debido a la guerra.



También advirtió que las perturbaciones que afectan a las exportaciones rusas amenazan con impactar la oferta mundial, privando al mercado de tres millones de barriles diarios.



"Se habla cada vez más de la propagación de las sanciones, de que cada vez más los compradores, las empresas, se unen al movimiento" de rechazo a la compra de petróleo ruso, acotó Michael Lynch, presidente de Strategic Energy & Economic Research.