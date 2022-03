Productos “engañosos” en góndolas: Defensa al Consumidor invita a denunciar

Cuando nos constituyamos como consumidores responsables, nos van a mirar de otra manera a la hora de ofrecernos un producto

, en promedio 10%, más pequeños y así abaratan costos. El contenido es menor, es más barato el flete porque envían más productos al ser más chicos, pero sin reducir proporcionalmente su valor final.ya que la mayoría de ellos no se da cuenta, porque la baja en gramos en algunos casos es muy poca. Con los productos que más han recurrido a esta estrategia son los lácteos, arroz, fideos, aceite, artículos de limpieza personal y del hogar y legumbres enlatadas.Elonce consultó a Cecilia Pautasso, defensora del Pueblo adjunta, sobre el tema. Y sobre el tema dijo que esto conlleva que, “para mantener las compras familiares debemos llevar varios productos del mismo tipo, para equilibrar lo que llevábamos antes para el consumo familiar. Hay que ‘leer bien’ así uno tendrá la alternativa de comprar, por ejemplo un paquete de un kilo o una de gramaje más chico”., aportó: ““Estas denuncias no llegan a la oficina de Defensa al Consumidor. En general llegan las de servicios. Pero estas cosas que tienen que ver con la vulnerabilidad del consumidor no llegan como denuncia, para que el organismo actúe”, indicó Pautasso.”, dijo.A su vez refirió que hay preocupación “por el desabastecimiento, la colocación de determinadas marcas en góndolas, lo que nos pone de rehenes a los consumidores a consumir eso y sin alternativa de poder comprar con un precio más reducido”.A su vez, aseguró que todo esto “perjudica al consumidor celíaco, ponen productos de primera necesidad que no están certificados como libres de TACC”.Aseveró que falta “legislación de etiquetado respecto de que se nos informe qué es lo que el producto nos está presentando”. En este sentido destacó que “le preocupa enormemente” cuando “hablamos de productos de consumo en adolescentes y niños en formación. El polvo para preparar bebida lácteo no es lo mismo que la leche en polvo y con eso estamos afectando su salud”.de lo que estamos consumiendo. Deben”.”, puso relevancia.