Aumento del gas en Paraná: cuándo impactará en las boletas y de cuánto será

, y de hasta 15% para las pequeñas y medianas empresas. Se trató de un "recálculo tarifario con vigencia durante marzo de 2022".consultó al gerente de Redengas, la empresa que brinda el servicio a 60.000 usuarios en Paraná, cómo impactará la actualización del cuadro tarifario en las boletas de los vecinos de la ciudad.“En nuestro caso representa un incremento en lo que cobra la empresa como cargo fijo y margen de distribución de un 35%, además de un incremento del costo de transporte, de alrededor de un 60%, pero el precio del gas en boca de pozo, por el momento, no registrará aumentos, con lo cual,, explicó ael gerente de Redengas, Mario Luna.Según lo que aclaró el empresario, el aumento “se comenzará a aplicar desde ahora pero progresivamente“Y hubo una diferencia con las industrias a las que se les autorizó una suba superior”, agregó al respecto.Es que, según fundamentó, lo que aumentó fue el componente de distribución y el de transporte., acotó al respecto.En la oportunidad, el gerente de Redengas rememoró que “el último ajuste tarifario fue en abril de 2019, de acuerdo a lo que establecía la revisión tarifaria que se hizo en 2017; y el último aumento fue en junio de 2021 cuando se dio un incremento del 20% para las distribuidoras que en la tarifa final impactó en un 5%”., explicó. En ese margen,“Durante la pandemia, los usuarios tardaron más en abonar sus facturas, pero después se normalizó y, ponderó al remarcar que “el servicio de gas sigue relativamente barato si lo comparamos con otros servicios”.En se sentido, Luna destacó que a aquellos usuarios que no pueden hacer frente a su factura, si se acercan a las oficinas de Redengas, “alguna facilidad de pago se les da porque no es intención de la empresa el cortar el servicio; a nosotros nos importa cobrar la deuda y mantener el usuario”.