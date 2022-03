Qué dice la Ley que se podría utilizar para garantizar carne a precios rebajados

Economía Intimaron a exportadores de carne a cumplir con provisión interna

La Secretaría de Comercio Interior amenazó con aplicar la Ley de Abastecimiento a los exportadores de carne, para garantizar la oferta de siete cortes populares a precios rebajados.Puntualmente, el organismo que lidera Roberto Feletti advirtió -en una nota enviada al Consorcio de Exportadores ABC- que el Gobierno podría recurrir al artículo 4 de esa ley, ante el "inminente cese del cumplimento" del programa "Cortes Cuidados".Ese artículo aclara que serán pasibles de sanciones quienes "elevaren artificial o injustificadamente los precios en forma que no responda proporcionalmente a los aumentos de los costos, u obtuvieren ganancias abusivas".También, aquellos que "acapararen materias primas o productos, o formaren existencias superiores a las necesarias, sean actos de naturaleza monopólica o no, para responder a los planes habituales de producción o demanda" y, a la vez "intermediaren o permitieren intermediar innecesariamente o crearen artificialmente etapas en la distribución y comercialización".Las sanciones pueden recaer, asimismo, entre quienes "negaren o restringieren injustificadamente la venta de bienes o la prestación de servicios, o redujeren sin causa la producción habitual o no la incrementaren, habiendo sido intimados por la autoridad de aplicación a tal efecto con cinco días hábiles de anticipación, en caso de tener capacidad productiva, para responder a la demanda".También contempla multas a quienes "desviaren o discontinuaren el abastecimiento normal y habitual de una zona a otra sin causa justificada", entre otros puntos.En la nota que Feletti remitió el martes al presidente de ABC, Mario Ravettino, el funcionario dijo que la decisión de incumplir con el acuerdo es "unilateral, intempestiva e irrazonable" y que "implica incurrir en las conductas previstas en el artículo 4 de Ley de Abastecimiento (20.680), acarreando un impacto grave sobre el normal abastecimiento de los cortes de carne referidos en las bocas de expendio de consumo masivo minoritario".Por ese motivo, intimó a los exportadores a "mantener el adecuado cumplimiento del abastecimiento de los cortes de carnes referidos a los precios oportunamente establecidos, bajo apercibimiento de aplicar las medidas pertinentes contempladas en dicho cuerpo normativo".Al mismo tiempo, Comercio Interior fijó un plazo de 48 horas para que los frigoríficos eleven un informe sobre "las ventas de los cortes del programa Cortes Cuidados realizadas por sus asociados a todos los miembros involucrados en el programa durante febrero".La Ley de Abastecimiento fue sancionada por el Congreso en junio de 1974, durante el último mandato de Juan Perón, para regular la compraventa, permuta y locación de cosas muebles, obras y servicios que satisfaga (directamente o indirectamente) necesidades comunes o corrientes de la población, así como las penalidades para los infractores."Cortes Cuidados" consiste en la venta de 6.000 toneladas mensuales de cortes "parrilleros" al mercado interno a precios accesibles, a cambio de la liberalización de la exportación del resto.Los precios a cumplir son: asado, $699; vacío, $749; matambre, $779; falda, $449; tapa de asado, $639; nalga, $799 y paleta, $649.