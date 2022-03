El Gobierno analiza medidas para contener la suba de precios de los alimentos

El Gobierno nacional analiza una batería de medidas para contener la inflación, en especial los aumentos en los precios de los alimentos, tras el fuerte salto que pegaron en las últimas semanas los valores de los commodities a causa del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.El trigo, por caso, es uno de los que exhibió mayor volatilidad con impacto directo en los principales productos de consumo, ya que su precio internacional escaló de US$ 322 la tonelada un día antes de que se produzca la invasión a más de US$ 400 en la actualidad, aunque supo cotizar por encima de los US$ 500 la tonelada.ya que, en el sector privado rescatan que ha sido efectiva. En el sector privado rescatan que el fideicomiso del aceite “logró que el aceite cueste la mitad”, explican.En este sentido, la idea oficial sería crear con fondos públicos un fideicomiso para. En caso de ser fondos públicos aún no está descartado que se suba un par de puntos a las exportaciones de aceite y harina de soja para financiar este fideicomiso para la harina.Otra de las medidas que está en estudio es cómo. Cabe señalar que tanto verduras como frutas tuvieron en febrero una fuerte suba de precios por diferentes causas, tal fue el caso de la lechuga: 72,7%; el tomate redondo: 40,8%, cebolla: 30,8%, limón: 27%, naranja: 19,8% y papa 16,3%.Lo que si ya comenzó a pasar es que se incentivaron los controles en las grandes cadenas de supermercados para verificar que haya existencia de los productos contenidos en Precios Cuidados.En este sentido,