Almaceneros alertan por “el impacto de la inflación y el desabastecimiento”

Desde la Confederación General Almacenera de la República Argentina emitieron un comunicado

Mario Sarli es dueño de un comercio de Paraná y miembro del Centro de Almaceneros de la capital provincial

dando a conocer “la delicada situación económica” que les toca atravesar, tal como lo expresan, producto de “la inflación, desabastecimiento, programas de comercialización y promociones”., entidad que está dentro de la Confederación General Almacenera de la República Argentina. Explicó que cada vez que compran una mercadería,” cuando la vamos a reponer nos encontramos que tenemos otros precios y por ende tenemos que terminar comprado menos".En este sentido el almacenero dijo aque buscan “poner de manifiesto esto, ante nuestros clientes, por los grandes aumentos que ha habido en el rubro aceite, harinas… Todos los días hay precios nuevos. La nueva modalidad de las empresas es que te ponen un precio altísimo, después te bonifican, luego te sacan la bonificación. Incluso, si uno compra dos productos, te bajan un 20 %, aunque cuando los traen a nuestros negocios, falta uno de esos productos del combo y terminan cobrando el precio original”.Aseguró que los comercios se van descapitalizando. “Vamos a comprar una vez por semana, cuando intentamos reabastecernos, compramos al mismo precio que vendimos. A nosotros las empresas no nos mandan una actualización diaria de precios como sí lo hacen con las grandes cadenas de supermercados”, indicó.El cliente, aseguró Sarli, “entiende que esto es un problema del país, no se enoja con nosotros los comerciantes”.“El almacén de proximidad, como nos llaman a los almaceneros de barrio, somos los que estamos más cerca del que menos tiene, del que trabaja para la diaria que, de acuerdo a lo que ganan, consumen. Y al almacenero no le llegan esos productos promocionados que pone el gobierno (Precios Cuidados)”, lamentó.El comunicado de la Confederación General Almacenera de la República Argentina: