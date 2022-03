En abril habrá un bono de 6 mil pesos para titulares del plan Potenciar Trabajo

El presidente Alberto Fernández encabezó en Tecnópolis la presentación del programa Volvé a estudiar, destinado a que los y las titulares del plan Potenciar Trabajo puedan finalizar sus estudios primarios y secundarios, sobre lo que definió: “No puede haber trabajadores de primera y de segunda, por eso tenemos que lograr que los que hoy trabajan en la economía popular sean parte de los empleos formales de la Argentina”.





“La economía popular es parte de la sociedad argentina y por lo tanto debemos atenderla”, aseguró el mandatario y añadió: “Nosotros no estamos tranquilos si nuestra gente no puede educarse”, por eso “hoy estamos dando un paso más para que a los que más les cuesta puedan educarse”.





En el acto, el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta informó que cada titular del programa Potenciar Trabajo cobrará un bono de 6 mil pesos en abril próximo que permitirá seguir acompañando a los beneficiarios en sus proyectos laborales y estudiantiles.





Sobre la situación de la economía popular en el país, el jefe de Estado precisó que “es hora de que la pongamos en valor y entendamos que hay muchísimos argentinos que no han podido acceder al empleo formal pero que han seguido trabajando con el auxilio del Estado, asociándose en cooperativas, y buscando remontar sus vidas en momentos muy difíciles”.





Y definió: “Incorporamos a la economía popular como parte genuina de la sociedad argentina con trabajadores de la educación que enseñan a otros para que puedan mejorar sus condiciones. Estamos invirtiendo en el futuro de la Argentina”, en el marco de una “sociedad que cada día requiere que seamos mejores en el conocimiento”.





Del acto que tuvo lugar en la Nave de la Ciencia participaron además del ministro Zabaleta, y la titular de Educación, Jaime Perczyk; el secretario de Economía Social, Emilio Pérsico; la intendenta de Moreno, Mariel Fernández; y otros funcionarios nacionales y provinciales.





Al tomar la palabra, el ministro de Educación informó que, desde el Gobierno nacional, hay tres premisas centrales en materia educativa que “incluyen la presencialidad plena, con 190 días de clase en todo el país; 8.200.000 de libros de Lengua y Matemática para todos los chicos de la escuela pública argentina; y la reposición del programa Conectar Igualdad para dar oportunidades a todos”.





En tanto, Zabaleta explicó que el programa representa “la posibilidad de ir a buscar argentinos para que puedan terminar la escuela primaria y secundaria, y acompañarlos en sus estudios terciarios y universitarios”, y precisó: “Hay que poner a la Argentina de pie, reconstruyendo el trabajo como ordenador social en el mundo y en nuestro país”.





Durante la actividad, dos tutoras de la iniciativa explicaron parte de sus tareas en el marco del programa y la forma en la que vinculan a las y los beneficiarios para lograr la finalización de la propuesta educativa en las diferentes jurisdicciones.





“Este programa es una oportunidad increíble para muchas personas y entusiasma poder acompañar y guiar a estos estudiantes en todas sus trayectorias”, destacaron Daiana Moyano y Victoria Espinoza.





El programa Potenciar Trabajo busca promover la inclusión social plena y mejorar los ingresos de quienes están en situación de alta vulnerabilidad para que alcancen la autonomía económica. Su objetivo es favorecer y hacer más accesible a los y las titulares del plan la oferta educativa, en especial del Plan FINES, para lograr que miles de personas terminen sus estudios en los niveles obligatorios previstos por la Ley de Educación.