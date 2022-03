“Mejoramos ingresos fiscales con el aporte de los sectores de mayor capacidad"

La titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, afirmó que "la reducción del déficit fiscal no está pensada de la forma tradicional, a través de un recorte del gasto público, sino de la mejora de los recursos tributarios y, en particular, con el aporte de los sectores de mayor capacidad contributiva".



Durante su intervención en la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado, Marcó del Pont expresó que "la recaudación mejora por el crecimiento pero también hay una enorme responsabilidad y contribución desde la administración tributaria”.



En ese sentido, la funcionaria destacó que “uno de los tributos más progresivos es el impuesto a los bienes personales que, gracias a la reforma de finales de 2019, recuperó parte del terreno que había cedido con las modificaciones regresivas del gobierno anterior".



En respuesta a consultas de los legisladores, la titular de la AFIP también se refirió a la decisión del organismo de adoptar el mismo criterio que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para determinar la valuación fiscal de los inmuebles.



"Con los cambios, la valuación fiscal de los inmuebles porteños pasará de representar el 7% del precio real para alcanzar al 28% de su valuación de mercado; la medida que multiplica por 4 la valuación fiscal de los inmuebles porteños es la utilizada para determinar el monto a ingresar por el tributo en la Ciudad”, detalló.



Asimismo, indicó la economista, "se trata de un universo de 233 mil contribuyentes que está compuesto por 7.000 propietarios porteños que declaran una casa habitación con una valuación fiscal superior a los $30 millones".



"Esto significa que la valuación fiscal ronda los US$ 270 mil pero el precio de mercado de esa vivienda supera los US$ 960 mil; vale recordar que pagan por el excedente sobre el mínimo no imponible para casa habitación”, aclaró.



Además, especificó que “a ellos se añaden 226 mil contribuyentes de todo el país que, además de su vivienda, declaran una segunda o tercera propiedad en la Ciudad de Buenos Aires”.



En relación a los cambios en la ley de solidaridad para desandar los “efectos regresivos” de la reforma tributaria de 2017, afirmó que “desde 2019 se ve la participación de los impuestos directos, que son los más progresivos”



En el inicio de su intervención, Marcó del Pont repudió los hechos de violencia que vivió la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.



“No puedo no sumarme a las expresiones de mis colegas de gabinete lamentando los hechos de violencia que sufrió la vicepresidenta queriendo que se investigue y que se sepan los responsables”, reclamó.