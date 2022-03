La inflación en Estados Unidos puso freno a la suba de las materias primas

La suba del 7,9% que registró la inflación en los Estados Unidos en los últimos doce meses, el mayor porcentaje de los últimos 40 años, produjo un brusco freno en la escalada de precios que venían registrando la mayoría de los activos, en especial las materias primas, de las cuales solo el oro se preservó como refugio de valor para los inversores.En ese marco, el rendimiento de los bonos del tesoro a 10 años se ubicó por encima del 2%, el nivel más alto desde el 25 de febrero pasado, luego de conocerse los datos de la inflación.Por su parte, los futuros del oro subieron un 0,8% hasta 2.005 dólares por onza cuando los inversores volvieron a elegir al metal como activo de refugio; mientras que el resto de los mercados tuvo una jornada marcada por el signo negativo.Si bien el salto en los precios al consumidor en Estados Unidos estuvo en línea con los pronósticos, el número informado reforzó las hipótesis de que la Reserva Federal (FED) comenzará en el corto plazo a subir las tasas de interés para contener la inflación que algunos economistas ven por encima del 8% debido a la prohibición de importar crudo y gas ruso.La FED tiene previsto una reunión de dos días para el martes y miércoles de la semana próxima, donde deberá definir si eleva su tasa de interés en 25 o 50 puntos básicos.También el Banco Central Europeo (BCE) anunció que reducirá las compras de activos más rápido de lo planeado mientras evalúa las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania.El BCE dijo en un comunicado que pondrá fin a su programa de compra de bonos en el tercer trimestre, si los datos económicos lo permiten y que está listo para revisar esta decisión si cambia la perspectiva.El barril de la variedad WTI bajó 2% hasta 106,50 dólares mientras que el tipo Brent cayó 1,3% y se pactó en 109,70 dólares, según cifras consignadas por el New York Mercantil Exchange (NYMEX).El petróleo está comenzando a caer a medida que los inversores se preocupan por los riesgos de "estanflación" puedan afectar las perspectivas de la demanda de crudo a corto plazo.Analistas citados por la agencia Bloomberg consideraron que el último informe de inflación en EEUU mostró que todo se volvió más caro y que la guerra en Ucrania probablemente mantendrá esta trayectoria ascendente en los precios, hasta bien entrado el verano boreal, lo que podría conducir a la destrucción de la demanda de crudo.El precio del trigo retrocedió por tercera ronda consecutiva en el mercado de Chicago y quedó por debajo de los US$ 400 por tonelada, mientras la soja y el maíz marcaron alzas en sus cotizaciones.De esta manera, el contrato de mayo del trigo cayó 9,52%, para quedar en 399,40 dólares por tonelada, mientras que la posición julio marcó una reducción del 5,85% hasta 384,06 dólares por tonelada.El promedio industrial Dow Jones bajó 0,3%, el índice ampliado S&P 500 cayó 0,4% mientras que el indicador tecnológico Nasdaq retrocedió 1%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE).Las negociaciones entre los ministros de Relaciones Exteriores de Rusia y Ucrania, en Antalya, Turquía, terminaron con pocos avances en asuntos vitales como un alto el fuego o un paso seguro para los civiles y la ayuda humanitaria.La guerra en Ucrania hará que sea más difícil controlar la inflación. Los precios de la energía y los alimentos continúan aumentando e impactarán en la demanda global.La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, anticipó que el organismo recortará su previsión de crecimiento mundial por la guerra en Ucrania, debido al aumento del precio de los alimentos y la energía, al tiempo que sostuvo que un default de Rusia ya no es "un evento improbable", según reportó la agencia France Press.Georgieva señaló en Washington que "tenemos un impacto trágico de la guerra contra Ucrania, tenemos una contracción importante en Rusia y vemos el impacto probable en nuestras perspectivas para la economía mundial".En Europa, las acciones cerraron a la baja, mientras los inversionistas monitoreaban la guerra en Ucrania y las fluctuaciones en los precios de las materias primas.El Banco Central Europeo (BCE) anunció que reducirá las compras de activos más rápido de lo planeado mientras evalúa las consecuencias económicas de la invasión rusa de Ucrania.En el índice líder Euro Stoxx 50, que se derrumbó 3%, se destacaron la suba de la francesa Vivendi (1,5%), mientras que se mantuvieron sin cambios la irlandesa CRH, la alemana Bayer y la finesa KONE Oyj.En Londres, el FTSE bajó 1,3%, en Frankfurt, el DAX cayó 2,9% y en París, el CAC 40 se contrajo 2,8%.En el Mediterráneo, el IBEX 35 de Madrid retrocedió 1,2% mientras que el MIB de Milán profundizó su deslizamiento hasta 4,2%.