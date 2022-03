Bajaron precios de materias primas a la espera de tregua entre Rusia y Ucrania

Los precios de las materias primas experimentaron el miércoles una fuerte contracción ante la esperanza de los mercados de que se acuerde un cese de las hostilidades entre Rusia y Ucrania y a partir de un probable aumento de la oferta petrolera por parte del grupo de la OPEP+, lo cual llevó a una marcada suba en las bolsas de todo el mundo.Los precios del barril de petróleo se derrumbaron en Nueva York, luego de que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) pidieran al grupo de la OPEP+ que incrementara la producción de crudo en el corto plazo, al tiempo que el presidente ucraniano Volodmir Zelensky reiteró su voluntad de considerar algunas demandas para poner fin a la guerra con Rusia.Hoy se reunirán los cancilleres de Rusia, Sergei Lavrov y de Ucrania, Dimitro Kuleba, en Turquía para intentar arribar a un cese del fuego.El cambio de clima se produjo después de que un importante asesor de política exterior del presidente ucraniano dijera que el país está abierto a discutir la demanda de Rusia de neutralidad, siempre que obtenga garantías de seguridad.Para los analistas, sin embargo, esto no significa que la volatilidad haya terminado. Las consecuencias macro y micro económicas, aún están en constante cambio. Las potencias occidentales todavía están trabajando en nuevas sanciones contra Rusia y el resultado de la guerra aún es una gran incógnita.El precio del trigo retrocedió nuevamente en el mercado de Chicago por la continuidad de la toma de ganancias, en sintonía con la soja y el maíz que también marcaron bajas en sus cotizaciones. De esta manera, el contrato de mayo del trigo cayó 6,60% para quedar en 441,48 dólares por tonelada, mientras que la posición julio marcó una reducción del 7,11% a 407,95 dólares por tonelada.La soja disponible, por su parte, retrocedió 1,05% hasta los 619,68 dólares por tonelada, mientras que el contrato de mayo perdió 1,06%, para culminar la sesión en 614,26 dólares por tonelada.El maíz disponible bajó 2,58% y se posicionó en 289,36 dólares por tonelada, debido a una toma de ganancias de los fondos de inversión.En los metales, el oro perforó el piso de los 2.000 dólares y cerró con una baja de 2,3% en 1.996 dólares por onza. El paladio y el cobre, utilizados ambos en la fabricación de baterías eléctricas en celulares, notebooks y vehículos bajaron 0,7%, mientras que no operó el níquel que ayer había alcanzado los 42.000 dólares por tonelada.El alza en el costo de las materias primas apunta al corazón de la inflación en todo el mundo y dispara dudas sobre el plan que deberán ejecutar los bancos centrales.El Banco Central Europeo se reunirá a la par de las negociaciones en Turquía entre Moscú y Kiev y con la incertidumbre de su resultado.En tanto, hoya se conocerá el índice de inflación en los Estados Unidos que los economistas privados estiman que rondaría por encima del 8%.Mientras tanto, y con este dato clave, la Reserva Federal (FED) se reunirá el próximo martes para analizar una suba de la tasa de interés que algunos especulan que puede ser de medio punto, para poner un dique de contención ante la avalancha inflacionaria, la más alta de los últimos 40 años.El rendimiento de los Bonos del Tesoro de los EE.UU. a 10 años avanzó ocho puntos básicos a 1,93%.En criptomonedas, Bitcoin saltó por encima de los 42.000 dólares, luego de que el presidente de los EE.UU., Joseph Biden ordenara la revisión de las ventajas y contras para autorizar la cotización de ese activo digital.Todo este panorama, disparó el apetito por la renta variable en todo el mundo que venía de varios días de liquidación de activos.El promedio industrial Dow Jones subió 2%, el índice ampliado S&P 500 ganó 2,6% mientras que el indicador tecnológico Nasdaq creció 3,6%, de acuerdo con datos proporcionados por el NEW York Stock Exchange (NYSE).El repunte fue global, ya que subieron todos los índices bursátiles de todo el mundo.Las bolsas europeas vivieron la mejor jornada de los últimos dos años cuando el índice líder Euro Stoxx 50 subió 7,4%.En este indicador se destacaron las subas de la alemana Adidas (12,9%), las neerlandesas Adyen (12,2%) y ING Gröep (11,7%), Deutsche Post (11,6%), la italiana Intesa Sanpaolo (11,1%) y la alemana Volkswagen (10,1%).En Londres, el FTSE ganó 3,3%, en Frankfurt, el DAX subió 7,9% y en París, el CAC 40 creció 7,1%.En el Mediterráneo, el IBEX 35 trepó 4,9%, mientras que el MIB de Milán avanzó 6,9%.