Miércoles 9 de Marzo de 2022

Vuelve a subir la soja y está a sólo 10 dólares de su máximo valor histórico

La cotización de la soja en el mercado de Chicago subía 2,39% en la rueda nocturna y así se ubicaba en US$ 641,27 la tonelada, con lo cual quedaba a menos de US$ 10 de su valor máximo de US$ 650,74 alcanzado en septiembre de 2012.