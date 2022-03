Comenzó la primera cosecha de kiwis en Concordia

Foto 1/2 Foto 2/2

El productor Ricardo Yellín contó que este año 2022 "estamos sacando una cosecha interesante", que arrancó "justamente este martes, dado que se adelantó un poco a lo previsto", admitió.



"Suponemos que tiene que ver con los grandes calores que hubo durante el mes pasado, ya que normalmente la cosecha del kiwi estaba planificada para fines de marzo", aseveró y subrayó que "estamos muy conformes con el resultado que estamos teniendo".



Yellín detalló que "nosotros tenemos casi 4 hectáreas", de las cuales se está obteniendo "una fruta que está muy bien, en perfectas condiciones, con buen tamaño".



Además, el productor comentó que "esta fruta la estamos mandando al Mercado Central, porque la primera idea era vender en Concordia, pero es más de lo que se puede consumir en la zona", al punto que en la primera "pasada" ya se completaron unos 100 cajones que el jueves saldrán con Buenos Aires como destino.



Cosecha

Por último, especificando cómo se lleva a cabo la cosecha de kiwi en Concordia, Yellín comentó que "estuvieron participando cuatro personas y no se requiere tanta delicadeza como el arándano, por ejemplo". YA que se trata de un producto que retira de la planta cuando aún "está dura, es decir verde, para que madure después en cajón". Precisando que "lo que sacamos hoy, va a estar listo para ser consumido en unos 20 días aproximadamente". Agregando que es una fruta que "no tiene un gran proceso: la vamos sacando y poniendo en los cajones directamente".



Además, dijo que "lo mismo pasa con la plantación en sí; ya que no la atacan hongos o insectos", por lo que "no tiene grandes intervenciones".

Para Yellín "esta es la primera cosecha de nuestro emprendimiento y esperamos que el año que viene se pueda duplicar". (Diario Río Uruguay)