Unión Europea estudia exención a importación de granos genéticamente modificados

La Unión Europea podría levantar temporalmente el veto a las importaciones de cereales modificados genéticamente procedentes de EE.UU y Sudamérica para ayudar a los agricultores que padecen las interrupciones del suministro debido al conflicto entre Rusia y Ucrania, según señaló el Ministro de Agricultura español, Luís Planas.



España y Francia ya han propuesto una exención a los productos agrícolas con trazas de herbicida para aumentar las existencias o buscar proveedores alternativos, especialmente de maíz, clave para la producción de granos.



La guerra entre Rusia a Ucrania conmocionó los mercados mundiales de productos básicos con interrupciones en las industrias de cultivos y fertilizantes, que llevó los costos de los alimentos a niveles récord.



"Necesitamos que la UE añada flexibilidad a las normas de importación de granos", señaló Planas a Bloomberg Plus.



Pero está medida podría suponer un cambio en la estrategia del bloque, que incluía aumentar la producción ecológica y reducir el uso de pesticidas.



De todas maneras cualquier importación de cereales modificados genéticamente deben recibir la aprobación de las autoridades de la UE y los estados miembros podrían decidir si la aceptan o no.



Sin embargo "las importaciones son fundamentales ya que Europa tardará años en lograr la autosuficiencia en el sumistro de proteinas", indicó Planas y acotó que "EE.UU. y Argentina no son los únicos mercados que pueden ayudar a cubrir las necesidades alimentarias de 450 millones de ciudadanos".



Ucrania, por ejemplo, es el mayor proveedor de maíz y aceite de girasol en España, aportando casi el 30% y el 62% de las importaciones respectivamente.