Pesce: “Nos juega en contra el aumento del precio de los combustibles”

El presidente del Banco Central, Miguel Pesce, aseguró que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) creará el marco de estabilidad necesario para que "las empresas cambien su actitud", y en vez de recurrir a la remarcación de los precios de sus productos, opten por la inversión y el aumento de la producción para mejorar su rentabilidad.



Pesce sostuvo que "hay que trabajar con esfuerzo e inteligencia" para evitar que la suba de los precios internacionales de commodities como el trigo y el maíz repercutan en los precios internos, e impacten en forma negativa en la canasta alimentaria de la población.



"Estamos teniendo cuellos de botella en muchos productos de consumo masivo", dijo esta mañana el titular de la autoridad monetaria en declaraciones a Radio 10, en las que evaluó el cambio de escenario que significó la invasión rusa a Ucrania, en particular por el alza de los precios de las principales commodities.



En ese sentido, señaló: "nos juega en contra el aumento del precio de los combustibles, por lo menos hasta que podamos exportar la producción de Vaca Muerta", una vez que se encuentre operativo el Gasoducto Presidente Néstor Kirchner.



"Pero nos juega a favor el precio de los granos", compensó, para agregar que "la última cuenta que hemos hecho es que empatamos entre los efectos" de las subas en los precios de exportaciones e importaciones.



Pesce resaltó el elevado precio del trigo, "que ayer tocó los 475 dólares la tonelada, algo nunca visto", y señaló que esos incrementos en los valores internacionales de cereales y oleaginosas "van a impactar en nuestra canasta de consumo" y, en consecuencia, "hay que trabajar con esfuerzo e inteligencia" para neutralizar el traslado a los precios internos.



Esos riesgos, consideró, podrían ser subsanados a partir del cierre del acuerdo con el FMI, ya que permitirá que las empresas que en estas circunstancias recurren a la remarcación "cambien su actitud, dejen de reaccionar por precios y empiecen a reaccionar invirtiendo y aumentando la producción".



En otro orden, Pesce valoró la "importante liquidación de divisas" que hubo ayer, por la que el Banco Central tuvo un saldo favorable de unos US$ 300 millones en su intervención en el mercado.



En el primer bimestre, un período estacionalmente poco favorable para la acumulación de reservas, el saldo del BCRA fue "negativo, pero menor al esperado", en tanto marzo "viene con un signo positivo desde el comienzo", rescató.



En ese contexto, sostuvo que la meta de incrementar las reservas en unos US$ 15.000 millones en un período de tres años es "perfectamente alcanzable", a partir del acuerdo con el FMI.



"Sería muy difícil acumular reservas cuando hay por delante dos vencimientos imposibles de cumplir", señaló, en referencia a los US$ 19.000 millones de este año y una suma similar para 2023 que la Argentina habría tenido que desembolsar si ni se hubiese sellado el entendimiento con el organismo multilateral de crédito.



Al respecto, en una reiteración a las críticas planteadas al convenio firmado en 2018 por la administración del entonces presidente Mauricio Macri, Pesce indicó que "es muy difícil que alguien le preste a un país con problemas de balance de pagos con la institución creada para resolverlos".