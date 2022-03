Las materias primas siguen subiendo y ponen presión sobre inflación mundial

Los precios de las principales materias primas en el mundo alcanzaron el lunes niveles sin precedentes, haciendo sonar las alarmas de una suba de la inflación en todo el mundo, alimentando los temores de un alza de las tasas de interés y una caída en la actividad, y derrumbando el precio de las acciones en todas las bolsas.



La volatilidad de precios y el caos en los mercados causado por la guerra en Ucrania alcanzaron un nuevo nivel crítico al considerar Estados Unidos la posibilidad de prohibir las importaciones de crudo ruso.



Eso siguió a una advertencia del Fondo Monetario Internacional sobre las consecuencias económicas "muy graves" del conflicto y las sanciones relacionadas impuestas a Moscú.



La suba de precios se hizo sentir tanto en el mercado del petróleo como en el trigo y el maíz, el gas natural y los metales como el níquel, y el oro.



Este aumento de precios de las materias primas impactará de lleno en los niveles de inflación en todo el mundo, en momentos en los cuales, los principales bancos centrales analizan una suba de las tasas de interés para poder neutralizar los incrementos en el costo de vida, lo cual podría derivar en un ciclo de estancamiento económico con inflación, la llamada "estanflación".



El barril de petróleo alcanzó hoy en Nueva York su mayor precio en 14 años, luego de que los Estados Unidos consideraran la posibilidad de un bloqueo total a las compras de crudo y gas provenientes de Rusia, al tiempo que el oro cerró en 2.000 dólares, en el marco del agudo conflicto que se vive en Ucrania.



El barril de la variedad WTI ganó 3,6% y cerró en 120 dólares; mientras que el tipo Brent subió 4,5% y se pactó en 123,40 dólares, según cifras consignadas en el New York Mercantil Exchange (Nymex).



Esta suba se trasladó al precio de los combustibles que en los Estados Unidos se reflejó en la nafta que alcanzó 4,10 dólares por galón, el equivalente a 1,10 dólares por litro.



Los inversores rápidamente buscaron refugio en activos de alta calidad y el oro subió 1,7%, alcanzando los 2.000 dólares por onza, y arrastró el precio del resto de los metales.



El níquel subió hasta un 90% en uno de los movimientos de precios más extremos jamás vistos en la Bolsa de Metales de Londres.



Los temores sobre cortes en el suministro de crudo desde Rusia encendió las alarmas, ya que los temores sobre los suministros rusos dejan a los compradores del metal, expuestos a una presión histórica.



El níquel sumó 26.081 dólares por tonelada métrica, la mayor ganancia diaria de dólares en los 35 años de historia de su cotización para cerrar en 48.078 dólares.



Rusia es uno de los mayores proveedores mundiales del metal, y el temor a las sanciones o la imposibilidad de enviar el metal desató temores en un mercado muy sensible y muy demandado.



Más del 70% del suministro mundial de níquel se destina a la fabricación de acero inoxidable y para otras aleaciones.



Sin embargo, el uso del metal en las baterías de celulares, computadoras y en vehículos eléctricos, es lo que realmente ha catapultado los precios en los últimos años.



En el caso de los commodities agrícolas, los precios del trigo están en nuevos máximos históricos. La guerra entre Rusia y Ucrania enfrenta a dos de los cuatro países más importantes del mundo ya que juntos representan el 25% de los envíos mundiales.



Los futuros de referencia en el Mercado de Chicago avanzaron por sexta jornada consecutiva, aumentando un 7% a 523,69 dólares por tonelada.



Todos estos movimientos llevaron a un ajuste fuerte y sostenido en las principales bolsas del mundo donde la liquidación de acciones fue la nota distintiva.



Las acciones en Nueva York cayeron a su nivel más bajo en casi 17 meses, producto de una fuerte liquidación y un agudo incremento de los precios de las materias primas, como consecuencias de que la guerra en Ucrania parece ingresar en un escenario más complicado.



El promedio industrial Dow Jones cayó 2,4%, el índice ampliado S&P 500 bajó 3% y el indicador tecnológico Nasdaq se derrumbó 3,6%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange (NYSE).



En Europa, las acciones cayeron después de la noticia de que los Estados Unidos y sus aliados europeos están considerando prohibir las importaciones de petróleo ruso, lo que representa, según los analistas, un riesgo de "estanflación" global.



En el índice líder Euro Stoxx 50 que cayó 1,2% las mejores subas fueron para la italiana Eni (4,3%), la española Iberdrola (2,6%) y la británica Flutter Entertainment y la neerlandesa Prosus (1,9%).



En Londres, el FTSE cedió 0,4%; en Frankfurt, el DAX perdió 2%; y en París, el CAC 40 bajó 1,3%.



En el Mediterráneo, el IBEX 35 retrocedió 1%, mientras que el MIB de Milán se contrajo 1,4%.