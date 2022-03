Guzmán en Diputados: "la alternativa al acuerdo con el FMI es la incertidumbre"

Números

La Cámara de Diputados inició esta tarde el debate en torno al acuerdo alcanzado por el Gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a través de un plenario de comisiones en el que se encuentra el ministro de Economía y Finanzas, Martín Guzmán.También estarán exponiendo en la sala principal del anexo C de la Cámara baja el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el representante argentino ante el FMI, Sergio Chodos, el titular del Banco Central, Miguel Ángel Pesce, y el secretario de Hacienda, Raúl Rigo.El ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo en el Congreso que el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional "establece un camino transitable" que "se contrapone a la incertidumbre" y permite un "principio de solución a un problema muy grave al desarrollo de la Argentina".Ante comisiones de Diputados, el funcionario dijo que el entendimiento con el FMI "se contrapone a la incertidumbre que no puede redundar en nada mejor que un profundo estrés cambiario y consecuencias negativas inflacionarias y en la actividad económica y el empleo".Asimismo, señaló que "desde lo fiscal se apunta a seguir estableciendo un camino de fortalecimiento del crédito y de nuestra moneda"."Por eso es importante ir bajando el déficit fiscal para depender menos del endeudamiento y de la emisión monetaria. Se trata de un camino necesario", sentenció Guzmán durante la presentación del acuerdo con el FMI ante comisiones de Diputados.En la previa al plenario de comisiones, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, reunió a todos ellos, junto a la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti y el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, en la Sala de Honor del Palacio Legislativo para afinar el lápiz de las presentaciones.En el marco de una paridad extrema en el número de legisladores que forman parte de las dos comisiones (el Frente de Todos cuenta con 39 firmas y Juntos por el Cambio 38), el oficialismo no quiso dejar cabos sueltos en su estrategia y dispuso el relevo de los dos diputados propios que son críticos del acuerdo con el FMI: el camporista Marcos Cleri y el economista del Frente Patria Grande Itai Hagman, cercano a Juan Grabois.

Los enroques fueron decididos para evitar que Juntos por el Cambio pueda imponer un dictamen propio tal como dejaron trascender: los principales referentes de la principal alianza opositora anticiparon que buscarían una iniciativa propia que avalaría únicamente el refinanciamiento por 44.500 millones de dólares, dejando de lado el programa económico que elaboró el Gobierno en los anexos de la ley para convencer al organismo internacional.El Frente de Todos también reemplazó a Leandro Santoro y el salteño Emiliano Estrada.Entre los reemplazantes aparecen la jujeña Carolina Moisés y el massista Ramiro Gutiérrez.