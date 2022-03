Repartieron el forraje donado a 900 productores de ganado en Corrientes

El Ministerio de Producción de Corrientes detalló que inició la entrega de rollos de alimentos para el ganado en Empedrado para 900 pequeños productores de hasta 50 cabezas. Las donaciones llegaron desde los últimos días de febrero desde seis provincias argentinas.



Además de Empedrado, el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, aseguró que ya se hicieron entregas de donaciones en otras 19 localidades: San Roque, Goya, Bella Vista, Paso de los Libres, Curuzú Cuatiá, Mercedes, Perugorría, Ituzaingó, Itá Ibaté, Loreto, Berón de Astrada, Caá Catí, Alvear, San Luis, Santa Lucía, San Cosme, Itatí, Riachuelo y Capital.



“Hoy la emergencia implica tratar de atender (a los productores) con pasto. Gracias a Dios la solidaridad de las provincias fue enorme. Hemos recibido rollos de pasto de Santa Fe, Córdoba, La Pampa, Provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero y Entre Ríos. Todos los días están entrando por las rutas camiones cargados con rollos o fardos de alfalfa”, dijo el responsable del Plan Ganadero en el Ministerio de la Producción de la Provincia, Eduardo Ortiz.



Las donaciones tienen el propósito de reemplazar a los pastizales de ganadería que se quemaron en los últimos dos meses y evitar la desnutrición de los vacunos.





“Que no se preocupen las localidades que aún no recibieron la comida, se va a empezar a distribuir la semana que viene. Los fardos son de 20 kilos, fáciles de llegar hasta los parajes, y los rollos tienen 450 kilos y un productor no los puede transportar, hay que llevárselos. Toda esa distribución la vamos a afinar esta semana”, adelantó Ortiz.



“Con esa ayuda estamos atendiendo, primero, a los productores más chicos, porque son los que no tienen recursos o herramientas para paliar la falta de pasto. Para los productores medianos y más grandes, sacamos líneas financieras”, agregó Ortiz.