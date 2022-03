Turismo récord: aseguran que para Semana Santa "hay un alto nivel de reservas"

CAME y los datos contundentes de una temporada inigualable

Destinos predilectos de los argentinos

La temporada turística del trimestre diciembre-febrero mostró "excelentes resultados" que arrojaron récords tanto en cantidad de turistas y excursionistas que se trasladaron por las distintas localidades, como por el gasto realizado en términos reales.Ese fue el balance de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), que destacó que el gasto a precios constantes fue un 20% superior al de 2020 (antes de la irrupción de la pandemia) y un 97% mayor al del 2021, en tanto los viajes realizados, sumando turistas y excursionistas, alcanzaron a 66,8 millones, un 14,3% más que el año pasado.El tipo de cambio alto, los trámites sanitarios para ingresar a otros países, sumado a la incertidumbre sobre la tendencia futura de la Covid-19 favorecieron a los destinos nacionales, que fueron priorizados por sobre países como Brasil, Uruguay, Chile o la ciudad estadounidense de Miami, polos de turismo que compiten con los argentinos en los sectores de la población con ingresos medios y altos. .En relación a ello, agencias aseguran que todas estas situaciones que se dieron más el impuso del programa PreViaje: “traccionaron a que se vacacione dentro del país y los operadores turísticos puedan empezar a ver la luz después de dos años de pandemia donde no hubo prácticamente actividad”.“Si bien por ahora es solo el trimestre diciembre-febrero parte de este éxito, todavía la temporada no terminó ya que todavía falta Semana Santa donde los paquetes están prácticamente todos vendidos y ya se venden los siguientes fines de semana largos como el del 25 de mayo y el 17 de junio”, aseguran los titulares.Cabe destacar que los agencieros ven este enorme éxito como un puntapié inicial para comenzar a dejar atrás la pandemia y que el turismo y los viajes vuelvan a tener la dinámica que solían tener antes de las restricciones. “Creo yo que de ahora en más, salvo algunas cosas que no podemos evitar, la gente va tomar impulso para viajar al exterior, hoy con la ventaja de tener vuelos en Rosario al exterior”, agregó un empresario turístico.Que marcó en seguida que ese gran éxodo turístico tuvo también una clara relación con la ansiedad que tenía la gente por viajar tras meses de encierro y pandemia.La CAME precisó que en los dos meses y medio comprendidos entre la segunda quincena de diciembre de 2021 y fines de febrero de 2022 "viajaron 32,3 millones de turistas por el país que, con una estadía media de 4,6 días, dejaron un impacto económico directo de $584.619 millones"."Hubo 44,1% más de turistas que en el verano de 2021 y un gasto que a precios constantes fue 92,7% mayor", debido a que "viajaron 10 millones más de personas que el año pasado", pero además "la estadía media fue sustancialmente mayor", al pasar de 3,8 a 4,6 días.Para los referentes del sector, “el número relevante se visualiza cuando se compara contra 2020, la temporada previa a la pandemia, y hasta ese momento considerada récord", con un crecimiento del 2,4% en la cantidad de turistas y del 10% en la estadía media, lo que determinó un crecimiento bianual del gasto real del 20%.Si a los turistas se le suman los excursionistas, es decir, quienes visitaron pero no pernoctaron en ese destino, se hicieron en total 66,8 millones de viajes en lo que va de la temporada, y el impacto económico directo total ascendió a $635.920 millones (casi US$6.000 millones al tipo de cambio oficial).El desembolso promedio diario fue de $3.904 por turista y $1.700 por excursionista, con La Pampa como la provincia de menor gasto diario ($3.700) y Tierra del Fuego en el otro extremo ($10.000).Una de las sorpresas de esta temporada fue la aparición de Bariloche y parte de la Patagonia como destinos de verano favoritos. Un dato relevante es se cargaron hasta el momento $16.000 millones en comprobantes en el sistema PreViaje en esta zona del Alto Valle de Río Negro.El 34% de los turistas se dirigió a localidades de la provincia de Buenos Aires, especialmente a la Costa Atlántica y un 18,4% fue a la provincia de Córdoba, con casi 6 millones de visitantes. Entre Ríos, también es una novedad que crece años tras año, recibió 1,5 millones, 4,7% del total, mientras que Mendoza estuvo cerca del millón (3,4% del total).Las ciudades y zonas con mayor movimiento turístico fueron Mar del Plata, Pinamar, Villa Gesell, Bariloche, Mendoza, Villa Carlos Paz, Monte Hermoso, San Martín de los Andes, Merlo, Iguazú, Salta, Federación, Gualeguaychú, la zona de la Quebrada de Jujuy y los valles de Tucumán.Adelantaron que para Semana Santa, en muchos destinos ya "está todo prácticamente vendido" y en otros "hay un alto nivel de reservas".Sólo en el feriado de Carnaval viajaron 3,5 millones de ambas categorías (turistas y excursionistas) que gastaron $53.100 millones casi el triple de lo gastado en la temporada 2020, según sostuvo el informe de CAME que además consideró a este como uno de los mejores de la década.Por su parte, desde la cartera conducida por el ministro Matías Lammens, señalaron que además de las ciudades balnearias, especialmente de la costa de la provincia de Buenos Aires -que aún está en temporada alta- y otros destinos conocidos como Córdoba o la Patagonia se destacaron en esta ocasión lugares del litoral fluvial y del Noroeste Argentino (NOA) por su amplia oferta de festejos."Con el fin de semana largo de Carnaval se corona una temporada de verano récord, que era muy necesaria para recomponer parte del daño económico generado por el COVID-19. 2022 es la mejor de los últimos veinte años", afirmó Lammens.