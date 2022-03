AFIP llevó adelante más de 9.700 controles y fiscalizaciones durante el verano

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) realizó más de 9.700 controles y fiscalizaciones en restaurantes, bares, balnearios, hoteles, eventos masivos y empresas de alquileres de propiedades ubicadas en los principales destinos turísticos del país durante la temporada de verano 2022.



Las fiscalizaciones, llevadas adelante por la Dirección General Impositiva (DGI), fueron a contribuyentes con elevada capacidad contributiva y permitieron desarticular y sancionar maniobras de evasión, así como situaciones de precarización laboral.



La dependencia oficial también desplegó espacios móviles de atención en localidades como Mar del Plata, Bariloche y Mendoza, donde más de 2.500 personas pudieron realizar trámites y consultas sin turno previo.



Las tareas de control de facturación involucraron a más de 200 inspectores de la DGI que estuvieron presentes en balnearios y espacios gastronómicos de la Costa Atlántica como también en distintos centros turísticos de Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Misiones y Chaco, entre otras provincias.



Como resultado de las fiscalizaciones presenciales se detectaron diferencias de hasta 150% entre ventas observadas y declaradas, de acuerdo al comunicado de la AFIP, y las principales irregularidades se identificaron en restaurantes, cervecerías y bares.



“No obstante, los controles permitieron desarticular maniobras abusivas en balnearios, hoteles, alojamientos de lujo, empresas de alquileres de propiedades, eventos masivos y empresas de turismo con elevada capacidad contributiva, y el trabajo articulado entre las distintas áreas de la AFIP incluyó asimismo controles sobre supermercados y distribuidoras de alimentos y bebidas”, puntualizaron desde la entidad que conduce Mercedes Marcó del Pont.



También se llevaron adelante controles virtuales de ventas sobre sectores de alta relevancia económica “donde también fue posible identificar y sancionar incumplimientos”.



Asimismo, se abordaron durante los procedimientos abusos e incumplimientos en materia laboral como la falta de registración de las y los trabajadores en los establecimientos controlados.



Al respecto, fueron identificadas durante la temporada irregularidades previsionales en el 32% de los casos relevados, magnitud de incumplimientos laborales que se incrementa hasta el 80% en el rubro gastronómico.



En tanto, en los 109 balnearios de la Costa Atlántica que fueron fiscalizados se detectaron irregularidades en el 22% de los trabajadores y trabajadoras fiscalizados.



Durante los meses de enero y febrero se fiscalizaron a contribuyentes del sector de la construcción, la agricultura (fruta fina, hortalizas y cosecha fina) y sobre la red de operadores turísticos, y en esos procedimientos se detectaron contribuyentes inscriptos recientemente que carecían de capacidad económica o financiera, desvíos en los montos facturados en coincidencia con recurrentes saldos a favor de IVA, empleadores cuya nómina de trabajadoras y trabajadores no guarda relación con la actividad económica, contribuyentes con operaciones no bancarizadas.



En particular, la AFIP detalló que en Nordelta se realizaron controles e inducciones en más de 216 locales comerciales incluidos restaurantes, bares, guarderías náuticas y locales comerciales que venden servicios relacionados a la actividad, y “solo en el sector gastronómico, se constató un 70% de irregularidades tributarias con diferencias de hasta 150% entre ventas observadas y declaradas, mientras que durante un relevamiento de personal se detectó un 50% de evasión previsional”.



En el caso de Puerto Madero, fueron relevados 150 locales gastronómicos “en los que se observaron diferencias de hasta un 200% entre las ventas observadas y declaradas, sumadas a un 25% de informalidad laboral”.



“En relación a la comercialización fraudulenta de granos y otros productos agrícolas: se desarticuló la comercialización abusiva sin avales correspondientes de más de 4710 toneladas de granos en Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Buenos Aires, Tucumán y Mendoza, en que las inconsistencias detectadas equivalen a más de 158 camiones con acoplado”, acotaron.



Los productos identificados en infracción a lo largo del último mes fueron: soja, trigo, maíz, maíz partido, pero también se hallaron irregularidades en la comercialización de azúcar, avena, alpiste, ajo y semillas para cultivo de pasto forrajero, con lo que “entre septiembre de 2021 y febrero de 2022, la AFIP interdictó más de 35.500 toneladas de granos”.