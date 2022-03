Las ventas minoristas crecieron un 20,7% en febrero

Las ventas minoristas pymes a precios constantes cumplieron 12 meses consecutivos en alza, al subir 20,7% anual en febrero. También frente a febrero de 2020, antes del inicio de la pandemia, se incrementaron 12,9%.



Los comercios de las zonas turísticas tuvieron un mes muy bueno, mientras que para el resto fue bastante desigual. De todos modos, los empresarios coinciden que se está viendo un consumidor que mostró menos restricciones al momento de comprar y retoma paulatinamente consumos postergados.



Así surge del Índice de Ventas Minoristas Pymes elaborado por CAME entre 757 comercios. Analizando las ventas a precios constantes, los resultados en febrero 2022, fueron:



Frente a enero 2022 (variación mensual): descendieron 2,9%, con aumentos en 4 de las categorías relevadas y bajas en 7. El mayor incremento ocurrió en Jugueterías y art. de librerías (+8,7%) y Calzado y marroquinería (+7,2%). Y las mayores caídas, en Electrónicos, computación y celulares (-8%) y Farmacias (-6,2%).



Frente a febrero de 2021 (variación anual), crecieron 20,7%, con 10 rubros en alza y 1 en declive. La mayor suba fue en Calzado y marroquinería (+45,7%) por efecto del comienzo del ciclo escolar. El único retroceso fue en Ferreterías, materiales eléctricos y construcción (-1,3%).

Frente a febrero de 2020 (variación bianual), escalaron 12,9%, con 10 rubros en ascenso y 1 en baja. Uno de los rubros con mayor progreso fue Indumentaria, lencería y accesorios (+26,5%).



En los primeros 2 meses del año, las ventas acumularon un alza de 19,1% frente a iguales meses de 2021 y de 11,8% si se compara con el primer bimestre de 2020.



El 56,3% de los empresarios consultados comentaron que sus ventas del mes fueron entre buenas y muy buenas, y para otro 36,6% fueron regulares. Si bien todavía las pymes están en proceso de recuperación, la buena noticia es que sólo el 7,1% las calificó de malas o muy malas. Crecimiento por rubro Alimentos y Bebidas: las ventas en enero subieron 8,2% anual y acumulan un aumento de 10,4% para el primer bimestre del 2022 frente a los mismos meses del año pasado. En febrero de 2021 las cifras no habían sido buenas y el incremento, en parte, refleja esa recuperación. Fue un rubro muy castigado por los precios en los primeros dos meses del año. Los negocios de las zonas turísticas fueron los que declararon los mayores incrementos. Cuando se compara contra febrero de 2020, mes de referencia por ser previo a la pandemia, las ventas de Alimentos y Bebidas crecieron 3,8% (a precios constantes).



Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios: las ventas en febrero mejoraron 20,9% anual y cayeron 8% mensual, a precios constantes. Es un sector que viene teniendo mucha dificultad para recuperarse. Pero en febrero vendieron muy bien los negocios orientados a equipamiento escolar y los dedicados a la venta de celulares y accesorios. Cuando se compara contra febrero de 2020, las ventas de esos productos escalaron 14,4% (a precios constantes).



Indumentaria, Lencería y accesorios: las ventas ascendieron un 36,9% anual en febrero y bajaron 4,6% mensual, algo esperable en la comparación frente a enero por la estacionalidad en esa demanda. Fue un muy buen mes para los comercios orientados a la ropa escolar, de eventos y, aunque en menor medida, también se reactivó la salida de indumentaria de oficina. Los negocios igualmente observaron que hubo problemas para reponer productos, faltantes de mercadería y subas de precios. Comparando febrero de 2022 frente a febrero de 2020, las ventas de ese rubro treparon 26,5% (a precios constantes).



Ropa y artículos deportivos y de recreación: las ventas en febrero aumentaron un 22,3% anual y 0,9% mensual (medidas a precios constantes). La mayoría de las tiendas relevadas declararon que la actividad del mes fue muy buena favorecida por el inicio de las clases, pero con subas de precios que les afecta sobre todo en la reposición de stock. Es un rubro que se vende muy bien desde el inicio de la pandemia, y eso no cambió. Frente a febrero de 2020, las ventas de esos productos subieron 14,7% (a precios constantes).



Jugueterías y artículos de librería: las ventas crecieron 38,9% anual a precios constantes, y 8,7% mensual. Esas tasas de aumento reflejan lo que fue la venta escolar de esta temporada, que muchos comercios calificaron como muy buena. Cuando se compara contra febrero de 2020, las ventas de esos productos levantaron un 18,4%.



Mueblerías, decoración y textiles para el hogar: las ventas se incrementaron un 25,9% anual a precios constantes y mermaron 1,8% en mensual. El aumento del turismo le restó demanda a ese sector, aunque frente al año pasado fue importante la recuperación. Prevaleció la venta con tarjetas y en cuotas, y los comercios orientados a líneas premium tuvieron una performance más pobre que el resto. Frente a febrero de 2020, las ventas de esos productos subieron 12,7% (a precios constantes).