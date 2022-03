Acuerdo con el FMI permite "crecer para estabilizar", destacó Todesca Bocco

“El acuerdo permite crecer para estabilizar y no estabilizar para crecer”, destacó esta mañana Todesca Bocco en diálogo con Radio Mitre.



En ese sentido, aseveró que la economía argentina necesita “recuperar reservas, generar empleo e ir disminuyendo la inflación en un contexto muy difícil”.



“Es un acuerdo factible y que tiene en cuenta lo que colocó el ministro de Economía (Martín Guzmán) como eje: cuidar el gasto real y la inversión, y que la Argentina pueda crecer”, agregó la funcionaria.



No obstante, señaló que “el trabajo que hay que hacer se inicia con el acuerdo y no termina con el”, y que hay que “avanzar rápidamente en el mismo para poner la energía en la agenda de la producción y el trabajo”.



Respecto de los cuestionamientos hacia el acuerdo, Todesca Bocco las consideró como “reacciones lógicas".



“Cuando una economía como la nuestra se endeuda de este modo y con este calendario de pagos, el problema es muy grande y de difícil resolución; y entonces se generan discusiones en torno de esto”, indicó la economista.



Tras lo cual, opinó que “las disidencias, las opiniones distintas y los roces dentro de las dos coaliciones tienen que ver con el tamaño del problema”.



“Muchas de las cosas que dice (el diputado) Máximo Kirchner y La Cámpora, las comparto, como por ejemplo que este préstamo tuvo un tamaño y un cronograma que sólo se explica por motivos políticos”, dijo Todesca Bocco quién, asimismo, cuestionó que “algunos funcionarios y miembros de la oposición sigan discutiendo si endeudaron al país o no”.



Pese a ello, pidió a ambas fuerzas “responsabilidad” para “poder dar vuelta la página”.



“La deuda está aquí y la gente está esperando que avancemos. Hay cosas que no se resuelven porque tenemos estos pagos por delante, y entonces es muy importante que las fuerzas políticas se pongan de acuerdo”, planteó la ex vicejefa de Gabinete, quién consideró que la dirigencia política “tiene una obligación de decir como sigue esto a la gente”.



Por último, consultada sobre la evolución del tipo de cambio, ratificó que el acuerdo contempla que “no va a haber un salto cambiario”, ya que el mismo “alimentaría un salto aún mayor en la inflación”.



“Lo que el acuerdo dice y el Banco Central tiene como política es sostener el tipo de cambio o ´crawling peg´ de 2021 con ajustes cotidianos para no pegar saltos”, explicó.



El acuerdo ingresó en la tarde de ayer en la Cámara de Diputados y el lunes comenzará a ser debatido en la Comisión de Presupuesto de la Cámara baja, con la presencia del ministro de Economía, Martín Guzmán, y otros funcionarios del Poder Ejecutivo.



El nuevo programa -llamado de Facilidades Extendidas- tiene una duración de dos años y medio en cuanto a los compromisos asumidos, y es una refinanciación de la deuda tomada durante la gestión del ex presidente Mauricio Macri.



El acuerdo tendrá 10 revisiones y serán trimestrales con desembolsos, en tanto que la cancelación de los mismos será entre 2026 y 2034.



Télam.