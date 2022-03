El gobierno nacional analiza medidas ante la suba de precios de materias primas

Economía El trigo no detiene su escalada y la tonelada se acerca a los 500 dólares

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, consideró hoy que es necesario tomar "medidas más potentes" para "acelerar el desacople" entre los precios internos y los internacionales, a raíz de la guerra en Ucrania."La Argentina tiene que adoptar medidas para esta emergencia, teniendo en cuenta su ventaja comparativa, siendo productor de alimentos y también de hidrocarburos", sostuvo el funcionario.A su criterio, el país, "como gran productor de trigo y alimentos, no puede permanecer abierto a los mercados internacionales por la guerra".En ese sentido, comentó que una de las consecuencias inmediatas del conflicto bélico es la disparada del precio internacional del trigo, que estaba en el orden de los U$S280 por tonelada y ahora pasó los U$S400."Por eso hay que acelerar medidas de desacople entre el precio interno y el internacional. Una que ya pusimos en la cancha fue el fideicomiso para asegurar el precio de la harina triple cero de góndola y el paquete de medio kilo en Precios Cuidados para que eso no se dispare", resaltó Feletti, en declaraciones al programa "Sin relato", que se emite por AM 990. .En ese sentido, puntualizó: "El abastecimiento en harina y fideos en Precios Cuidados está. Ahora, queda el pan. Hay que buscar los mecanismos de desacople".En este marco, el titular de Comercio Interior consideró que los mercados internacionales ·están distorsionados por la guerra. Es que Ucrania y Rusia abastecen un 25 % del volumen de trigo" a nivel mundial."Aceptemos que es una guerra entre países muy relevantes, una potencia a escala mundial con armas nucleares como Rusia y un país de tamaño medio como Ucrania. Es un conflicto importante en Europa", enfatizó.Por último, afirmó que "la mayoría de los países van a proteger sus economías", frente al conflicto bélico.