En febrero volvió a aumentar el intercambio comercial bilateral con Brasil

Asimismo, el intercambio tuvo una suba del 5,6% respecto al mes anterior, debido al incremento del 10,6% de las importaciones, mientras que las exportaciones disminuyeron un 0,5% respecto a enero de 2022.



Las exportaciones argentinas hacia Brasil disminuyeron en febrero de 2022 un 12,1% con respecto a febrero de 2021 al sumar U$S 792 millones, finalizando con trece meses consecutivos de alzas, mientras que las importaciones desde aquel destino fueron de U$S 1044 millones y mostraron un aumento del 37,7% frente a febrero de 2021. Así, el saldo comercial para Argentina arrojó un déficit —por segundo mes consecutivo— de U$S 251 millones. Por otra parte, se observa una reversión en el signo frente a febrero de 2021, cuando se había verificado un superávit de U$S 143 millones, de acuerdo a los datos publicados por el Ministerio de Economía de Brasil.



De esta forma, el comercio bilateral acumula en los dos primeros meses del año un saldo comercial negativo para la Argentina, por U$S 399 millones, debido a que las exportaciones disminuyeron un 6,3% en 2022 respecto a los primeros dos meses de 2021, mientras que las importaciones desde Brasil aumentaron en el mismo período un 31,0%.



La baja interanual de las exportaciones de Argentina hacia Brasil registrada en enero (12,1%) correspondió principalmente a la baja Vehículos a motor para transporte de mercancías y usos especiales, mientras que mejoró la exportación de Trigo y centeno sin moler, Vehículos de pasajeros, Propano y Butano y Polímeros de etileno en forma primaria, mientras que el incremento interanual de las importaciones argentinas (37,7%) se explicó principalmente por Piezas y Accesorios de vehículos automotores, Papel y cartón y Productos semielaborados y otras formas primarias de hierro y acero.



Argentina se posicionó en tercer lugar entre los mayores proveedores de Brasil, detrás de China y Hong Kong y Macao (U$S 4543 millones) y Estados Unidos (U$S 3536 millones). A su vez, entre los principales compradores de Brasil, Argentina también se ubicó tercera, detrás de China, Hong Kong y Macao (U$S 5926 millones) y Estados Unidos (U$S 2487 millones).



Las exportaciones de Brasil al mundo aumentaron un 39,9% respecto a febrero de 2021, al pasar de U$S 16.375 millones en 2021 a U$S 22.913 millones en 2022. Por su parte, las importaciones totales crecieron un 29,7% respecto a las registradas hace un año (U$S 14.539 millones en 2021 vs. U$S 18.864 millones este año). De este modo, el resultado comercial brasileño fue superavitario —recuperó el signo de diciembre de 2021— en U$S 4049 millones, una situación similar a la observada en febrero de 2021 aunque con mayor valor nominal (en 2021 el saldo positivo fue de U$S 1834 millones).



Las expectativas de mercado que releva el Banco Central de Brasil se mantuvieron constantes en materia de crecimiento esperado para 2022 (0,3%, mismo valor que en la medición anterior). Sin embargo, la expectativa sobre el aumento de precios aumentó al 5,6% anual, contra el 5,38% del mes anterior. Asimismo, esperan que la tasa de interés, Selic, alcance el 12,25% (actualmente se ubica en el 10,75%) para contrarrestar el avance de la inflación.