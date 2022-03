Molineros explican por qué hay demoras en el suministro de harina

El aumento del precio del trigo a nivel internacional -en la última semana se disparó un 19%- está generando demoras en el abastecimiento de harina por parte de los molinos a los fabricantes de productos panificados.



La suspensión de la venta de bolsas de harina -según algunos molinos- está relacionada con la incertidumbre por el valor de referencia del insumo; considerando a modo de ejemplo que el precio de la bolsa de harina 000 de 25 kilos se incrementó un 15% a $1.500 promedio país desde el inicio del conflicto bélico de Rusia con Ucrania.



Diego Cifarelli, presidente de la Federación Argentina de la Industria Molinera (FAIM), planteó a Ámbito que “es probable que algún molino tenga dificultades" y lo relacionó con la demora en la menor oferta de trigo" aunque aclaró que no atribuye responsabilidades al sector primario.



"En todo caso, es importante destacar a los fabricantes de productos alimenticios que en Argentina funcionan 160 molinos y que, si su proveedor habitual dejó de entregar materia prima, pueden comprar a otro".



Cifarelli no quiso hablar de “especulación de precios” porque -dijo- los productores “están defendiendo su patrimonio ante la expectativa de mayor suba del cereal. Está habiendo en el precio un ‘premio guerra de unos 100 dólares’ que se busca aprovechar porque cuando este conflicto termine se espera una baja en el valor hasta niveles normales (alrededor de u$s280 vs. los u$s290 actuales”). Por eso, yo no puedo echar culpas a nadie, sólo puedo decir que hay una menor oferta”.