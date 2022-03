La leche en polvo alcanzó su máximo valor mundial en ocho años

El precio de la leche en polvo llegó a los US$ 4.757 la tonelada, en la primera subasta de marzo realizada por el mercado neozelandés GDT, lo que significó "el valor más alto mensual desde febrero de 2014", cuando se ubicó en US$ 5.002, destacó el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina (OCLA).



Asimismo, indicó que el valor promedio de las últimas 23 subastas, entre abril 2021 y hoy, alcanza los US$ 4.013 por tonelada, y son los mayores luego de 2013 en que registró US$ 4.677.



"Con lo cual mantienen al mercado externo en este producto, atractivo para los exportadores, ya que se ubica también bastante por encima de la media histórica que está en torno de los US$ 3.225 en la serie de 14 años y en US$ 3.028 en la serie de los últimos siete años", precisó el OCLA.



Además, remarcó que "los precios del mercado de futuro muestran mejoras significativas en función al estancamiento en la oferta, ya que muchos países lecheros han presentado bajas tasas de crecimiento en los últimos meses en su producción, incluso bajas debido de cuestiones meteorológicas, costos de insumos, restricciones ambientales, falta de mano de obra".