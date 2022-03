Por qué el “dólar tarjeta” dejó de “ser negocio” para los que viajan al exterior

Economía El dólar blue anotó la mayor caída diaria en más de un mes

El diferencial a favor de gastar con tarjeta al viajar en lugar de hacerlo con efectivo ya prácticamente se esfumó debido a los últimos movimientos del tipo de cambio. El “dólar tarjeta” viene subiendo de manera lenta pero persistente y ya cotiza a casi $ 187. Del otro lado, el dólar MEP -que ofrece la posibilidad de comprar y vender divisas a través del mercado bursátil- cayó por debajo de $ 195 para aquellos que quieren vender sus divisas y pasarse a pesos. Incluso ayer también siguió cayendo el dólar libre, hasta los $ 206.De esta manera, la diferencia por usar tarjeta en vez de pagar con dólar billete ya es inferior al 5%. Pero si además se toman en cuenta otros gastos administrativos que cobran los bancos por cada consumo con plástico, incluyendo una alícuota de 1,2% de Ingresos Brutos, la diferencia es prácticamente nula o negativa, señala un informe del diarioA fines de enero, cuando las negociaciones con el FMI mantuvieron en vilo a los inversores, el dólar tarjeta estaba a $180 y el MEP había llegado a los $220. Allí había una sustancial ventaja entre usar el plástico en el exterior en vez de efectivo.Sin embargo, desde que se anunció el acercamiento con el FMI sucedieron dos situaciones en simultáneo. Empezó la aceleración del tipo de cambio oficial hasta llegar a un ritmo de 3% mensual, lo que incide directamente en el dólar tarjeta (porque se suma el 30% del impuesto PAIS y 35% de adelanto de Ganancias). Pero al mismo tiempo comenzó a perder terreno el dólar financiero hasta llegar a cotizar debajo de los $200 en la jornada de ayer, retrocediendo a mínimos anuales. El dólar libre también cayó y llegó hasta $210 luego de haber rozado los $125 hace apenas un mes.Esto significa que está cayendo lentamente la brecha cambiaria a cerca del 87% si se toma en cuenta el tipo de cambio oficial, que finalizó en $ 113 para el público. Pero la diferencia con el denominado dólar “solidario” ya prácticamente desapareció.Se trata de un dato sensible para el Banco Central, que precisa reducir al mínimo la salida de dólares en un contexto de escasez de reservas. Si hay menos incentivos haya para gastar con tarjeta en el exterior, resultará más fácil ponerle un piso a la salida de dólares por el canal turístico.En los picos históricos, hace unos diez años, la balanza turística llegó a generar un saldo negativo superior a los USD 8.000 millones anuales. Sin embargo, ahora por la reducción de viajes por la pandemia y el menor poder de compra de los argentinos ese rojo se redujo significativamente, al menos en este verano que ya está a punto de concluir. Los argentinos en buena medida aprovecharon el subsidio del Previaje para hacer turismo interno, que se abarató sustancialmente en relación a las opciones internacionales.Para los argentinos que viajan al exterior, por otra parte, no siempre es tan fácil usar la tarjeta, porque los bancos son reacios a aumentar los límites de compra. Por lo tanto, al realizar la conversión de dólares a pesos suele ser poco el espacio que queda para gastar. Durante el verano fueron miles los argentinos que se quedaron sin cupo para seguir usando el plástico y aprovechar la brecha cambiaria. En esos casos no quedaba otra que usar efectivo.Pero ahora que ya es prácticamente indistinto, tiene lógica viajar directamente con dólares en la mano o la moneda del país que se va a visitar y pagar en efectivo. La ventaja es que se libera la tarjeta para gastar en pesos y eventualmente aprovechar el beneficio de comprar en cuotas sin interés.Otra desventaja de usar tarjeta en el exterior es que en caso de no poder pagar la totalidad del gasto empiezan a correr intereses que borran rápidamente la ventaja por la diferencia cambiaria.